Sorin Grindeanu, despre numirea cumnatei sale la şefia Inspectoratului Şcolar Timiş: „E o piatră legată de picior“

Potrivit unor surse politice, numirea Aurei Danielescu, care este cumnata vicepremierului Sorin Grindeanu, s-a făcut în urma unor negocieri dure, care au implicat mai multe deconcentrate. Sorin Grindeanu a declarat vineri, 11 martie, la Timişoara, că nu a fost implicat în negocieri, iar prin numirea cumnatei sale la şefia ISJ Timiş îi este legată „o piatră de picior”.

„Nu ştiam că e oficială chestiunea, dar nici nu vreau să fiu ipocrit ca să spun că nu eram informat (n.r. că o să aibă loc numirea). Nu am fost la negocierile cu PNL şi nici nu am de gând să merg. Am fost informat cu privire la cine este propunerea PSD în urma acestor negocieri. Vă spun sincer. Nu îmi convine. Sunt convins că vor urma chestiuni de care voi fi eu legat. I-am transmis lucrul acesta lui Alfred Simonis (n.r. preşedintele PSD Timiş) şi ei (n.r. Aurei Danielescu). Personal, mie nu îmi convine. E clar că e un minus şi e o piatră de picior la adresa mea, indiferent de cât de bun sau rău va fi mandatul”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Nici nu pot să mă pun. Ce să spun? Fiindcă e cumnată-mea, nu are voie. Ce să zic...!?”, a mai spus Grindeanu.

În momentul în care a apărut informaţia că se va întoarce în funcţia de inspector şcolar general, Aura Danielescu a declarat că legătura de rudenie cu vicepremierul Grindeanu nu ar trebui să fie o piedică în cariera sa.

„Faptul că eşti rudă cu o persoană, care ocupa o funcţie politică înaltă nu reprezintă şi nu ar trebui să reprezinte un obstacol în avansarea în carieră a niciunui cetăţean din această ţară. Pentru mine personal şi pentru clasa politică ar trebui să conteze experienţa, profesionalismul, cunoaşterea si respectarea legii, demnitatea profesională şi nu în ultimul rând o viaţă întreagă pusa in slujba copilului. Personal, cred că cele enumerate mai sus mă recomandă pe mine, nu faptul ca sunt sau nu rudă cu cineva”, spunea Aura Danielescu după apariţia informaţiilor legate de reinstalarea sa în funcţia de inspector şcolar general.



În 2019, înainte de iminenta sa schimbare din funcţie, tot pe criterii politice, Aura Danielescu declara că într-o Românie normală, numirile în funcţii precum e cea de inspector şcolar general nu ar trebui făcute pe criterii politice.

„Atât timp cât numirile şi plecările se fac în funcţie de partidul de la guvernare nu vorbim de o Românie întru totul normală şi o depolitizare a sistemului de învăţământ. Dacă pe mine mă poate acuza cineva că am făcut politica unui partid atunci, da, merit să fiu schimbată. Mă aşteptam, în naivitatea mea, ca din sloganurile partidului de la guvernare să se pună accent pe competenţă, pe faptul că am fost un conducător de instituţie care nu am făcut politică”, a declara Aura Danielescu pentru „Adevărul”, înainte de schimbarea sa din funcţie.

