Secretele întunecate ale germanului care vrea să devină primarul Timişoarei. „Sistemul actual s-a speriat tare de o posibilă candidatură a mea“

Germanul Dominic Fritz, care şi-a anunţat candidatura pentru viitoarele alegeri locale din Timişoara, deocamdată având de câştigat bătălia internă din USR , începe să simtă pe pielea lui ce-l poate aştepta. Acesta a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că sistemul actual din Timişoara s-a speriat aşa de tare că deja sunt întrebaţi apropiaţii lui să dezvăluie secretele întunecate care ar putea fi folosite împotriva lui.

Pentru că ţine foarte mult la principiul eficienţei şi vrea să eficientizez munca celor care caută păcatele sale, Dominic Fritz a făcut o listă cu ele.

- Am fost prins o dată fără bilet în tramvai (şi am mers de câteva ori fără bilet, fără să fiu prins)

- Ca şofer, am luat de două ori amendă pentru depăşirea limitei de viteză (dar nu şi puncte de penalizare)

- Am primit o amendă de la Timpark pentru că nu am trimis SMSul ăla de parcare (în apărarea mea, SMSurile se pot trimite doar cu cartela de România...turiştii să-şi parcheze maşinile în alte oraşe!)

- Am întârziat cu declaraţia veniturilor la ANAF

- Am plătit pe cineva să mă ajute să văruiesc apartamentul fără să fac un contract, deci la negru

- La prima mea intrare în România am plătit o şpagă de 2,50 Euro (am postat despre asta deja acum două săptămâni)

- Am asistat pasiv la inhalarea unei plante interzise (eu personal nu fumez, nici legal, nici ilegal)

- Am uitat ziua prietenei mele (doar o dată, jur!)

- Când eram copil, mi-am uitat o dată un sendviş în geantă, iar pe geantă am uitat-o sub pat, şi după 3 săptămâni a mirosit camera foarte urât.

Cam atât. Acum se ştie. Toate celelalte poveşti murdare pe care o să le auziţi despre mine vor fi inventate”.

“Eu mă prezint ca om, om imperfect, dar decizia de a candida am luat-o cu o inimă curată. Nu are sistemul noroi cât am eu voinţă de a schimba lucrurile, împreună cu toţi cei care îşi doresc o politică pozitivă în serviciul oamenilor. Nu le este frică de mine. Le este frică de noi, de fapt. Eu sunt doar un om. Noi suntem mulţi. Foarte mulţi. Şi am început să ne unim”, spune Dominic Fritz.



