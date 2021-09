Primarul din Dumbrăviţa ameninţă cu declanşarea operaţiunii „Ghilotina”, după modelul lui Robu la Timişoara

În 2019, dotat cu caschetă şi cocoţat pe o nacelă, Nicolae Robu, primarul Timişoarei a dat startul campaniei de tăiere a cablurilor care nu au fost introduse în subteran. Operaţiunea “Ghilotina” a fost demarată după ce operatorii de reţele de comunicaţii au neglijat ani întregi notificările de la primărie. Încă din 2009 ar fi trebui să renunţe la cablurile de pe stâlpi.

După modelul Robu, primarul USR-ist de la Dumbrăviţa, Horia Bugarin, va demara operaţiunea “Ghilotina” dacă firmele de telecomunicaţii nu se preocupă de cablurile de pe stâlpi.

„Cablurile firmelor de telecomunicaţii au devenit un pericol pentru stâlpii de iluminat şi de curent. Am rugat în repetate rânduri toţi operatorii de telecom să îşi verifice cablurile şi, în primă fază, să cureţe localitatea de cele care nu mai sunt folosite, sunt întrerupte sau care atârnă pe jos. Nu s-a întâmplat nimic, iar unii stâlpi s-au înclinat periculos de mult din cauza cablurilor. Azi am luat primele măsuri de punere în siguranţă şi am notificat proprietarii lor. Am evitat tăierea cablurilor pentru a nu crea un disconfort utilizatorilor finali, dar, dacă societăţile nu dau dovadă de înţelegere, acolo vom ajunge”, a transmis Horia Bugarin.