Prima instituţie de învăţământ din vestul României acreditată de prestigioasa instituţie britanică COBIS

British International School of Timişoara devine prima instituţie de învăţământ din vestul ţării acreditată de prestigioasa instituţie britanică. În acest moment, 240 de copii cu vârstele cuprinse între 4 şi 14 ani studiază la şcoala britanică din Timişoara, capacitatea urmând să crească începând din anul şcolar următor.

Obţinerea acreditării este rezultatul unei riguroase inspecţiei COBIS care a concluzionat ca British Internaţional School of Timişoara îndeplineşte standardele prevăzute pentru o şcoală înternaţională cu curiculum britanic. Dintre acestea amintim prioritatea şcolii de a recruta personal academic calificat, mediul propice învăţării, facilităţile puse la dispoziţie şi siguranţa copiilor,angajamentul şi sprijinul oferit de membrii boardului şcolii, caracterul proeminent britanic şi promovarea unei comunităţi de tip internaţional.

“Le suntem recunoscători părinţilor şi copiilor care au avut încredere în noi. Suntem fericiţi că am reuşit să recrutăm o echipă extraordinară formată din cadre didactice şi personal non academic de excepţie cu ajutorul cărora vom reuşi să ne îndeplinim misiunea de a oferi locul ideal unde copiii noştri să se dezvolte. Suntem parte dintr-un grup de şcoli de elită la nivel internaţional, care formează o mare familie. Acest lucru va face posibil ca foarte curând să ne implicăm într-o serie de activităţi şi proiecte internaţionale ceea ce va oferi elevilor şi profesorilor noştri oportunităţi de dezvoltare într-un context cu adevărat internaţional”, menţionează Ciprian Ţiplea, directorul British International School of Timişoara.