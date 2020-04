Pandemia de coronavirus ar putea decala capitalele culturale europene. Timişoara 2021 ar putea deveni Timişoara 2022

Pandemia de coronavirus afectează toate sectoarele vieţii. Din păcate, nici cultura nu e scutită de consecinţele acesteia. Festivaluri mari la nivel mondial au fost anulate cu totul pe anul acesta şi nici capitalele europene ale culturii nu scapă de probleme. Programele culturale ale celor de la Rijeka (Croaţia) şi Galway (Irlanda) au fost date cu totul peste cap. Practic, tot programul din prima jumătate de an este anulat, dar nu sunt sigure nici restul evenimentelor din anul cultural 2020. În atare condiţii, Comisia Europeană ia în calcul decalarea capitalelor.



“În 8 aprilie, a avut loc o reuniune la Bruxelles, o videoconferinţă cu miniştrii culturii din statele Uniunii Europene, unde s-au discutat măsuri de urgenţă care trebuie luate în sectorul cultural. S-a pus şi problema capitalelor culturale europene. Nu s-a luat încă o decizie. Este în discuţie subiectul decalării capitalelor culturale europene, inclusiv a celor două din acest an, Rijeka şi Galway, implicit şi a capitalelor europene ale culturii din 2021. Aşadar şi Timişoara. Nu s-a luat nicio decizie concretă, dar se ia în calcul decalarea. Subiectul va fi discutat şi în comisia de Cultură a Parlamentului European”, a spus directorul executiv al Asociaţiei Timişoara 2021.





"Evenimentele nu mai pot fi susţinute în modul în care au fost gândite"

Revenirea la o viaţă normală, adică ieşirea din izolare, va fi condiţionată, dar nimeni nu ştie în ce mod. Este posibil ca majoritatea evenimentelor publice din acest an să se desfăşoare fără spectatori, ori cu limitări din cauza regulilor de distanţare socială. Şi Asociaţia Timişoara 2021 a fost nevoită să facă schimbări din mers, pentru că şi evenimentele din acest an programate în oraşul de Bega sunt puse sub semnul întrebării.



“Galway a anunţat public că şi-a diminuat considerabil echipa care gestionează capitala culturală. Acest lucru nu e îmbucurător. Rijeka urmează să anunţe măsuri similare. Situaţia este destul de incertă pentru că nimeni nu ştie când şi în ce condiţii se pot relua spectacolele şi evenimentele. În acest context şi noi am trecut la o etapă de regândire a programului nostru pentru 2020. Evenimentele nu vor mai putea fi susţinute în modul în care au fost gândite. Lucrăm acum la o decalare, în primul rând, la renunţarea unor programe de mari dimensiuni, la adeptarea, acolo unde este posibil, şi mutarea în online. Dar spectacolul nu prea poate fi făcut fără prezenţa fizică a publicului. Conceptul Timişoara 2021 este construit în întregime pe participarea publicului, pe ieşirea culturii şi a artelor în spaţiile publice şi pieţe. Cel puţin pentru anul acesta, totul trebuie regândit”, a adăugat Simona Neumann.



"Trebuie să ne aşteptăm la o recesiune economică"



Marile proiecte “Bega” şi “Lumina victoriei”, programate în toamnă, sunt şi ele sub semnul întrebării. Pregătirile ar fi trebui să înceapă, dar acest lucru a fost imposibil. E posibil să apară mari schimbări în ceea ce priveşte finanţarea proiectului.



“Zilele acestea, terminăm planul B, pentru a putea semna contractele de finanţare, urmând ca după ce se termină perioada stării de urgenţă în România să elaborăm în viteză un plan C, care înseamnă luarea în considerare a restricţiilor. O declarare până în 2022 ne-ar ajuta să recuperăm pregătirile, dar şi să beneficiem de turişti. Pentru că nu văd o afluenţă mare a turiştilor în 2021, în condiţiile în care un posibil vaccin nu ar putea fi lansat până la începutul anului viitor. Lumea se va deplasa cu oarecare teamă în scop turistic şi cultural. Apoi, mai e un aspect. Consecinţele pandemiei sunt şi vor fi cele economice. Toate sectoarele au fost afectate, trebuie să ne aşteptăm la o recesiune economică, ceea ce însemană bani mai puţini. Dacă se va tăia, se va tăia de la cultură. Trebuie să fim realişti”, a mai afirimat Simona Neumann.



În luna mai, va exista o nouă reuniune a miniştrilor culturii la Bruxelles, unde se va decide concret măsurile pentru capitalele culturale europene.