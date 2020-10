Pădurea Verde a ajuns în proprietatea Timişoarei. Avertismentul lui Robu pentru noua administraţie: Statul român o poate lua înapoi

Nicolae Robu, încă primar în funcţie al Timişoarei, până la instalarea lui Dominic Fritz şi a noilor consilieri locali, a reuşit, pe final de mandat, să aducă în avuţia municipalităţii Pădurea Verde, în suprafaţă de 520 de hectare. Pădurea e la marginea oraşului s-a aflat în proprietatea statului, fiind administrată de Romsvilva.

Robu susţine că noua administraţie a oraşului va trebui să facă în următorii ani un proiect de amenajare a acestei suprafeţe, precum şi amenajarea propriu-zisă. Altfel, Statul Român o ia înapoi!, avertizează Robu, care sugerează noilor decidenţi să lanseze un concurs de soluţii - unul internaţional, pentru definirea conceptului de pădure parc şi pentru elaborarea proiectului tehnic cu detalii de execuţie.

” Luptând pentru oraş până în ultimul moment, am reuşit să-l fac mai bogat, aducând în patrimoniu 250 hectare de pădure! Timişorenii trăitori aici mai de mult ştiu foarte bine ce înseamnă în plan sufletesc Pădurea Verde. Ei bine, de o groază de ani, ea nu le-a aparţinut. A aparţinut Statului Român, prin Romsilva, oraşul neavând niciun drept asupra ei. Asta în condiţiile în care n-a avut unde să-şi extindă Grădina Zoologică, n-a avut unde să-şi amenajeze spaţii se recreere, etc, etc. Dar, prin perseverenţă, prin lupte duse timp de ani de zile, am reuşit la final de mandat să adaug la tot ce Timişoara are şi această avuţie inestimabilă: Pădurea Verde, în suprafaţă de 520 ”, susţine Nicolae Robu, într-o postare pe Facebook.

Acesta consideră obligatoriu ca în proiect să se regăsească piste de bicicletă, piste de alergare, alei de promenadă, tiroliene, scări din funii, balansoare, locuri pentru picnic, locuri pentru mici reprezentaţii artistice, extensia grădinii zoologice, desigur, alături orice alte facilităţi de recreere compatibile cu conceptul de pădure-parc.