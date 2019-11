Nicolae Robu insistă pe subiectul interzicerii manelelor pe domeniul public: „Ce timişorean este acela care ar vrea contrariul?!“

Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a stârnit vâlvă la nivel naţional printr-o notă internă adresată angajaţilor municipalităţii în care a scris că „se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în aer liber, precum şi practica anunţării de dedicaţii, indiferent cine şi pentru cine le solicit”.

Comentariile critice la adresa primarului au pornit de la premiza că edilul a încercat să interzică un anumit gen muzical. Pe de altă parte, documentul ajuns în atenţia opiniei publice nu are valoare juridică, fiind scris într-o criză de nervi de Robu, după ce a primit dedicaţii de la lăutari în timpul unui concert care a avut loc într-o piaţă din Timişoara.

La câteva zile de la izbucnirea scandalului, primarul din Timişoara a revenit cu o postare pe Facebook, în care încearcă să clarifice natura documentului pe care l-a semnat. Redăm, mai jos, declaraţia integrală a lui Robu:

„CLARIFICĂRI PRIVIND SUBIECTUL MANELE & MICI



1). Respect dreptul oricui la propriul gust muzical, indiferent care ar fi acesta, deci inclusiv dreptul la îndrăgirea manelelor



2). Îi respect pe toţi cetăţenii, indiferent de gustul lor muzical, deci şi pe cetăţenii iubitori de manele



3). Nu am interzis manelele în Timişoara, aşa ceva neputând nimeni face în democraţie. Atâta tot că am dispus interdicţii de interpretare / difuzare a lor PE DOMENIUL PUBLIC ÎN SPAŢII DESCHISE, cum ar fi:

• Piaţa Victoriei,

• Piaţa Libertăţii,

• Piaţa Unirii,

• Piaţa Sf. Gheorghe,

• Piaţa Traian,

• Parcul Rozelor,

• Parcul Justiţiei,

• Parcul Central,

• Parcul Alpinet,

• Parcul Botanic,

• Parcul Copiilor.

Şi întreb: ce timişorean este acela care ar vrea contrariul?! Ce apreciere ar primi el, dacă ar exista, din partea comunităţii timişorene?!



4). Manelele pot fi interpretate / difuzate în Timişoara şi pe viitor, fără probleme, pe proprietăţi private şi chiar pe domeniul public, cu aprobare din partea Primăriei, în spaţii închise



5). Nu am interzis micii, cârnaţii etc -cine ar face şi cine ar putea face, presupunând că cineva ar vrea, aşa ceva?!-, ci doar prepararea lor cu foc cu cărbune / lemne, PE DOMENIUL PUBLIC ÎN SPAŢII DESCHISE -deci: nu vorbim de spaţiile private!-, preparare producătoare de fum abundent şi mirosuri puternice. Prepararea în tehnologii neproducătoare de fum abundent şi mirosuri puternice este permisă în continuare, inclusiv pe domeniul public în spaţii deschise. Întreb: e normal ca minunatele noastre pieţe şi parcuri -le-am nominalizat mai sus pe cele mai importante- să fie inundate de fum?!



P.S.

1). Aveţi în vedere, pt a mă înţelege mai bine, că ce se vede în poză este în realitate replicat, de obicei, de minim 10 ori, precum şi ventilaţia naturală extrem de redusă într-o piaţă!

2). Poza este luată de pe web, cu mulţumiri pt autor.“.