Minatul de bitcoin în 2021 nu mai e rentabil pentru omul simplu. Noua modă în crypto este „stakingul”

În reţeaua bitcoin protocolul de consens este de tip Proof of Work. În mare acest lucru înseamnă că trebuie să lucrezi (să minezi) pentru a câstiga cryptomonedă bitcoin.

Rolul minerilor este acela de a securiza reţeaua, minerii fiind remuneraţi pentru munca depusă. Practic minerii folosesc puterea de minare pentru a ghici un şir lung de caractere (hash) care asigură înaintarea “lanţului de blocuri” – a blockchai-ului. Cine îl ghiceşte primul, acela primeşte răsplata. Cu cât puterea de minare e mai mare, cu atât şansele de a ghici acel număr sunt mai mari.

În reţeaua bitcoin, minatul înseamna lupta dintre mineri pentru ghicirea hash-urilor de validare a blocurilor.

Tehnologia a evoluat foarte mult

Cu toate acestea, ideea câştigului din cripto-minat rămâne în continuare valabilă. La 12 ani de la apariţia bitcoin, tehnologia sistemelor descentralizate a evoluat foarte mult, vizând mai multe aspecte precum eficienţa energetică, scalabilitatea şi sustenabilitatea în timp prin autoguvernanţă.

Una dintre cele mai promiţătoare dintre platformele descentralizate de generaţie nouă este Cardano.

“Cardano are ca token nativ criotomoneda ADA foloseşte un mecanism de consens de tip Proof of Stake. Acest mecanism de consens nu foloseşte munca fizică pentru a ghici numerele care asigură evoluţia în timp a blockchainului, ci foloseste un sistem de validare prin tragere la sorţi. Proof of Stake se referă la faptul că prin deţinerea tokenulului ADA faci dovada că eşti parte din sistem, lucru care îţi permite să participi la loteria de extragere a validatorului care va avea dreptul de a adauga urmatorul bloc în lanţul de blocuri”, a mai explicat Valentin Vâlcu.