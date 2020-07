Medic român din Austria depistat cu COVID-19: „În lumea civilizată nu te internează obligatoriu“

Bogdan Istratoaie, un medic rezident neurolog stabilit de patru ani în Austria, a fost diagnosticat cu COVID-19, alături de soţia sa Ioana, care este la rândul său medic. „Presupun că m-am infectat de la o chelneriţă care îşi dregea vocea şi nu purta mască. A fost prima zi în Austria în care a fost retrasă masca inclusiv pentru personalul din gastronomie”, a declarat medicul român, potrivit căruia, odată cu tastarea sa pozitivă, au fost supuşi testelor toţi colegii şi pacienţii săi, dar niciunul nu a fost depistat pozitiv.

În schimb, două dintre persoanele cu care medicul a intrat în contact fără mască, soţia sa şi soţia unui prieten, au fost infectate. Bogdan Istratoaie a povestit pentru „Adevărul” cum au debutat simptomele şi cum a evoluat boala. „Miercuri, am consumat băuturi reci şi a suflat clima pe mine foarte tare. A doua zi, joi, am simţit ca şi cum aş avea o faringită. Am avut gâtul roşu şi mă durea. Am bănuit că e apa rece pe care am consumat-o cu o zi înainte şi clima care a bătut pe mine. Nu am dezvoltat alte simptome care să mă alarmeze. Acum, uitându-mă în urmă îmi dau seama că vineri dimineaţa cafeaua nu mai avea acelaşi gust. Apoi, s-a întâmplat că vineri după-masă, în timp ce veneam de la serviciu, în drum spre casă, am simţit efectiv ca şi cum cineva ar fi trecut cu o brichetă prin nasul meu şi în decurs de două minute mi-am pierdut tot mirosul. Vineri seara şi sâmbătă, m-a apucat o febră foarte puternică. Simptomele acestea m-au ţinut aproape o săptămână”, a povestit medicul român din Austria.

Bogdan Istratoaie a mai declarat că în cazul său simptomele au fost mai puternice decât în cazul soţiei sale, dar nu ştie dacă nu cumva acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că este supraponderal sau din cauza băuturilor reci pe care le-a consumat cu două zile înainte de a dezvolta simptomele sau din cauza grupei de sânge.

Medicul român a povestit că atât el, cât şi soţia sa s-au tratat la domiciliu, pentru astfel de simptome fiind permis tratamentul la domiciliu. „Febra nu e motiv de internare în Austria. Cei mai mulţi dintre pacienţii cu coronavirus din Austria stau acasă. În lumea civilizată, nu te internează obligatoriu. Nici în România nu cred că este dorinţa colegilor mei să interneze obligatoriu. Mi se pare normal să stai la început acasă, dar dacă ştii că ai factor de risc, se fac analize, se face radiografie şi atunci se ia o decizie. Dacă mai dura febra, dacă aveam o insuficienţă respiratorie, m-aş fi internat. Dacă eşti o persoană cu comorbidităţi, locul ar fi direct în spital. Sunt de părere că dacă eşti sănătos, dacă nu ai evoluţie severă şi nu prezinţi simptome care să indice o decompensare nu e necesar să te internezi, dar dacă doctorul care te vede decide, pe baza analizelor, că trebuie să te internezi, consider că trebuie să te internezi”, a mai declarat medicul român din Austria.

Bogdan Istratoaie a declarat că după 14 zile, dacă nu mai prezintă simptome, atât el cât şi soţia sa vor fi testaţi. Medicul român stabilit în Austria a catalogat drept iresponsabilă atitutindea celor care spun „haide să facem toţi boala ca să avem imunitate colectivă”.



„Este foarte greşită această atitudine din punctul meu de vedere. Este un virus care nu se cunoaşte şi ce efecte are pe termen lung. De obicei, cei care fac Parkinson îşi pierd mirosul cu 5-6 ani înainte de dezvoltarea bolii. Multe dintre bolile neurodegenerative intră prin nervul olfactiv care este singurul ce are contact direct cu exteriorul. Un popor care se respectă ştie să se protejeze. Să respecţi regulile de bun simţ, să porţi o mască atunci când intri într-un spaţiu închis, să stai acasă dacă nu te simţi bine. Sunt lucruri foarte importante în prevenirea răspândirii acestei boli”, a mai declarat medicul român depistat cu COVID-19 în Austria.

