Liberalul Alin Nica a semnat parteneriatul pentru Timiş şi Timişoara cu USR PLUS: Noi nu dorim să avem nici un fel de discuţii cu PSD

Am semnat astăzi, în cadrul conferinţei de presă de la PNL Timiş, parteneriatul pentru Timiş şi Timişoara cu USRPLUS, un protocol care nu conţine nicio menţiune despre funcţii, ci doar proiecte şi programe comune celor două partide.

“ Îi aştept şi pe cei de la USR PLUS, dacă chiar sunt sinceri în demers şi spun că nu îi interesează funcţiile, ci îi interesează problemele oamenilor şi proiectele comune la care am convenit, să facă acest efort să vină să îl semneze până luni la prânz. Le ofer şi o cafea, pentru că suntem gazde bune şi bănăţenii sunt gazde bune şi tolerante, şi să facă acest minim efort de a respecta voinţa alegătorilor şi să semneze acest parteneriat pentru Timişoara şi Timiş. Este un parteneriat pe care eu îl consider excelent, parteneriat bazat pe proiecte şi principii sănătoase. Dacă pe dumnealor îi interesează funcţiile, atunci să o spună foarte clar sau să facă ceea ce au şi spus: să facă o alianţă periculoasă şi toxică cu PSD în Consiliul Local Timişoara. Noi nu dorim să avem nici un fel de discuţii cu PSD pe această temă, dar dacă ei vor să facă acest lucru, le dorim succes ” a transmis Alin Nica, pe Facebook.

Liberalul Alin Nica, către USR-Plus: Frustrarea şi imaturitatea politică minează o relaţie de colaborare