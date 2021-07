Invazie de şerpi pe râul Bega, în apropierea zonelor de promenadă: „Am mai văzut câte un şarpe, dar nu aşa mulţi şi mari” VIDEO

Reporterii locali au filmat imginile cu şerpii aflaţi în apropierea aleilor de promenadă din Timişoara. Întrebat dacă a mai văzut un astfel de fenomen, unul dintre localnici a transmis: „Am mai văzut câte un şarpe, dar nu aşa mulţi şi mari. Foarte mari”.

Specialiştii susţin că prezenţa coloniilor de şerpi în apă e semn că fauna din Bega e echilibrată, iar nivelul poluării mai mic. Totodată, şerpii surprinşi în imagini nu sunt periculoşi, fiind şerpi de apă, care nu au venin, mai transmit specialiştii.

„Ăsta e habitatul lor, pe sub pietriş, pe sub betoane, acolo stau şi Se vede un exemplar frumos de Natrix tessellata. puii şi adulţii. Oamenii să se teamă de orice, numai de şarpele asta nu, trebuie să menţionăm că şarpele de apă nici măcar nu are dinţi, are doar zimţişori că să nu scape peştele”, a explicat Lucian Pârvulescu – Universitatea de Vest Timişoara.

