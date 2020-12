Hotel elegant, pe locul unor clădiri dărăpănate din centrul istoric al Timişoarei FOTO

Construirea hotelului din Piaţa Sfântul Gheorghe este un nou exemplu pozitiv de intervenţie într-o zonă de clădiri de monument. Proprietarii au achiziţionat trei clădiri aflate în paragină şi a trebuit să întocmească un proiect special, care să cuprindă atât reconstrucţie, cât şi restaurare şi recodiţionare.



GALERIE FOTO

Conform raportului de expertiză tehnică s-a constat gradul avansat de degradare a imobilelor de la nr.2 şi 3, corpurile interioare necesitând a fi demolate şi ulterior reconstruite. De asemenea se impuneau lucrări serioase de consolidare şi la imobilul de la nr.4.

O mare parte din materiale, printre care şi bârnele de lemn, au fost conservate. Inclusiv o mare parte din cărămizile care au rezultat din zidurile demolate.

Cele două faţade care se văd din Piaţa Sfântul Gheorghe



Una dintre clădiri are patru nivele plus mansardă (aceasta a fost înălţată), iar cea de lângă două etaje plus mansardă. Mai există şi un al treilea corp, construit pe strada Augustin Pacha. Acolo a existat cândva o aripă prăbuşită încă din anii ’90. S-a construit de la zero un corpul C al hotelului, unde se va face accesul spre parcarea subterană. Deasupra sunt trei camere şi trei apartamente.