FOTO VIDEO Loganul cu care a circulat Papa Francisc în România a ajuns la Timişoara. Cadoul Suveranului Pontif comunităţii romano-catolice din Banat

Pur şi simplu, Papa Francisc obişnuieşte să meargă cu maşini modeste în majoritatea locurilor pe care le vizitează, în special în autovehicule produse în ţările respective.

Cadou la 26 de ani de Caritas în Timişoara

„Noi am purtat o serie de corespondenţe cu Vaticanul înainte de vizita Papei. L-am invitat şi în Dieceza noastră, ar fi trebuit să viziteze Mănăstirea de la Maria Radna. Iniţial chiar era în program. Din păcate, programul încărcat şi vârsta, are 82 de ani, nu i-a mai permis să facă şi acest drum. La fel, a fost invitat şi la Cluj. Pentru a arăta că nu altele au fost motivele pentru care a renunţat la aceste vizite, Papa Francisc a decis să dăruiască aceste maşini cu care a circulat în România. Şi-a exprimat iubirea prin acest gest. Una a ajuns la noi, iar cealaltă la eparhia Cluj. Condiţia era să fie folosită pentru cei săraci şi nevoiaşi. Sper că aceasta maşină să aducă o bucurie şi celor de aici, de la acest centru, chiar dacă aceştia sunt pe finalul vieţii. Dar Dumnezeu este capabil să-i mângâie, să-i întărească şi în această fază a vieţii lor”, a spus József Csaba Pál.

Sora Savia va conduce Loganul

Loganul va fi folosit la hospice

“Ne-am gândit să folosim maşina la centrul de îngrijiri paleative. Poate fi luată când avem nevoie să ne deplasăm pentru rezolvarea unor probleme adminstrative, dar şi pentru transportarea bolnavilor”, a mai spus Grün.



“Maşina are dotări moderne”

“E o maşină obişnuită, are toate dotările moderne, sistem de navigaţie, climă etc., dar nu are niciun element de securitate special. Avem mereu nevoie de autoturisme. În acest moment derulăm 22 de proiecte, avem 180 de angajaţi, iar în parcul auto avem în jur de 40 de maşini”, a mai spus Herbert Grün.

József Csaba Pál episcopul diecezan de Timişoara a oficiat o slujbă de sfinţire a maşinii, rugăciunile fiind făcute în limbile română, maghiară, germană şi slovacă.



"Această maşina va circula în oraş cu această inscripţie, <donaţie din partea Sfântului Părinte>, aşa că oriunde merge, lucrând pentru cei săraci, pentru cei nevoiaşi, pentru hospice, va vesti că Dumnezeu ne iubeşte. Acesta este un semn al iubirii bunului Dumnezeu. Papa Francisc circulă cu maşini obişnuite, pentru că el spune că aşa a învăţat de la Isus, care s-a născut într-un grajd, a trăit în simplitate şi trebuie să învăţăm şi noi de la el", a mai spus Pál.

Activitatea Caritasului în Timişoara

Federaţia Caritas din Timişoara este o organizaţie non-guvernamentală, iniţiată şi inspirată de Episcopia Romano-Catolică din Timişoara. Misiunea ei este de ajuta persoanele aflate în dificultate. Pe lângă centrul de îngriji paleative, mai are un azil de noapte, mai multe case de copii, o cantină socială, un adăpost pentru femei, oferă îngrijiri la domiciliu, oferă servicii sociale pentru protecţia copilului, pentru persoane vârsnice, persoane cu dizabilităţi şi pentru persoane fără adăpost.

Maşina are la bord 1.600 de kilometri. Acesta va fi condusă de sora Savia, cea care conduce centrul hospice, cât şi de psiholoaga instituţiei, Manuela Furdi."E un cadou ce îţi vine acasă neaşteptat. Nu am cerut, dar totuşi a venit. E o bucurie mare. Avem pacienţi care vin de mai multe ori la noi. Se externează, când se simt mai bine, au nevoie să rezolve treburi. Dar e binevenită această maşină şi pentru noi, personalul. Ne va ajuta să ne mişcăm mai uşor. Am vorbit cu directorul nostru de la Caritas, le-am spus că maşina poate să fie folosită şi de ei, dacă au nevoie de ea", a spus sora Savia, care a venit din Slovacia.Centrul hospice are zece paturi şi cam 180 de pacienţi pe an.