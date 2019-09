FOTO Şcoala care-i costă pe părinţi minim 6.000 de euro pe an. „S-au înscris 220 de copii. Avem în jur de zece naţionalităţi“

“S-a amânat începutul anului din cauza renovărilor din campus. La modul general, anul academic într-o şcoală de acest gen începe undeva la începutul lunii septembrie şi ţine până la jumătatea lunii iunie. Nu avem nimic de-a face cu calendarul unei şcoli publice, e un calendar diferit care se stabileşte în funcţie de alte criterii”, a declarat Ciprian Ţiplea, directorul British International School of Timisoara.

British International School of Timisoara va fi cea mai selectă şcoală din capitala Banatului, proiectul fiind iniţiat omul de afaceri Ovidiu Şandor.

Se lucrează intens pentru terminarea Şcoalii britanice din Timişoara



Şcoala începe cu 220 de elevi

În ciuda tarifelor de şcolarizare, deloc mici, primul an şcolar începe cu 220 de elevi.

Proiectul în care se vede că vechea clădire a Şcolii de fete clădire va corp nou



Tarife între 6.000 şi 8.000 de euro

Tarifele de la British International School of Timisoara sunt în linie cu costurile Transylvania College din Cluj-Napoca. Costurile vor fi mai mari la liceu decât la gimnaziu: se porneşte de 6.000 de euro pe an la gimnaziu şi se ajunge spre 8.000 de euro la liceu.

Mult spaţiu verde în campusul şcolii



Campus de nivel internaţional

Printre facilităţile şcolii vor fi: săli de clasă moderne, laboratoare de ştiinţă, IT, bibliotecă, sală de servit masa, sală de examene, săli de arte şi muzică, spaţii pentru sport, spaţii pentru joacă şi recreere.



Campusul din Calea Aradului



Dezvoltare din punct de vedere social, emoţional şi cultural

Sistemul de educaţie britanic îmbină un curriculum academic de calitate internaţională care permite dezvoltarea cunoştinţelor generale, aplicarea practică a noţiunilor teoretice şi dezvoltarea de aptitudini pe anumite domenii în funcţie de abilităţi şi pasiuni.

“Am vorbit foarte mult cu părinţii despre particularităţile sistemului britanic. Pune accent pe dezvoltarea copiii din punct de vedere moral, social, cultural, emoţional. Este una dintre particularităţile importante ale acestui sistem. Dacă copiii vin la şcoală cu zâmbetul pe buze, dacă se întroc cu nerăbdare să vadă ce altceva vor mai afla, dacă sunt fericiţi, dacă reuşesc să-şi descopere abilităţile şi pasiunile, dezvoltarea academică vine de la sine. Evident că şcoala va avea o programă academică prestigioasă”, a mai spus Ciprian Ţiplea.

Primul labotaror terminat este cel de chimie



Director cu experinţă vastă la şcoli britanice

Cristian Ţiplea, directorul directorul British International School of Timişoara, are o experienţă de 15 ani în şcoli britanice.

“Sunt din Timişoara, dar am plecat de aici în 2002. În 2003 am intrat în sistemul de educaţie de sorginte britanică, la Bucureşti. Am lucrat până în 2013 când am plecat în Marea Britanie, pentru că am vrut să experimentez acest sistem în ţara de origine. M-am întors apoi în Bucureşti, pe funcţia de director academic la Şcoala Britanică. În ultimii şapte ani, înainte să vin la Timişoara, am lucrat pe această funcţie de director academic”, a declarat Ciprian Ţiplea.