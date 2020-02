Drama românului fără un picior care s-a luat „la trântă“ cu sistemul ca să obţină dreptul la un asistent personal

În fiecare judeţ din România funcţionează, în subordinea consiliilor judeţene, o Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Unei astfel de comisii i s-a adresat şi un arădean care suferă de mai multe boli (accident vascular la activ, diabet, adenom de prostată, cardiopatie), iar în 2016 i-a fost amputat şi un picior. După ce omului i-a fost tăiat piciorul, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean Arad i-a eliberat un certificat de handicap grav, cu asistent personal.

Certificatul a fost eliberat cu o valabilitate de un an. Când arădeanul a cerut eliberarea unui nou certificat, în aceleaşi condiţii, Comisia i-a refuzat cererea, eliberându-i certificat de handicap accentuat, care nu îi mai dădea dreptul la un asistent personal. În urma acestei situaţii, arădeanul a dat în judecată Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arad, cerând să fie încadrat în gradul de handicat grav, cu asistent personal.

În instanţă, arădeanul a catalogat „ca fiind anormală şi total imorală schimbarea încadrării din gradul grav cu asistent personal, în accentuat, în condiţiile în care nu a fost consultat de niciun medic de specialitate, nu i s-au făcut teste funcţionale şi nu s-au respectat solicitările din ancheta socială”. Arădeanul a mai arătat că „la fel ca orice om, are dreptul la viaţă, are dreptul de a se bucura de cât a mai rămas din viaţa sa, chiar dacă este o persoană vârstnică, cu numeroase afecţiuni, cu un accident vascular la activ, cu diabet tip II, adenom de prostată, cardiopatie şi în plus amputaţie de membru inferior de la nivelul coapsei”.

În instanţă, reprezentanţii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap au cerut respingerea cererii, arătând că „încadrarea în grad de handicap este în totalitate corectă şi emisă în concordanţă cu dispoziţiile legale din această materie”.

Atât Tribunalul Arad, unde procesul s-a judecat în primă instanţă, cât şi Curtea de Apel Timişoara, unde procesul a fost judecat în apel, i-au dat dreptate reclamantului. „Ancheta socială concluzionează că reclamantul necesită ajutor permanent din partea altei persoane cum ar fi pentru prepararea hranei, activităţi gospodăreşti, efectuarea de cumpărături, deplasarea în afara locuinţei etc. reţinându-se şi că reclamantul a obţinut scor ADL 2 rezultând că se încadrează în stadiul IV dependent. Din documentele medicale precum şi din ancheta socială rezultă starea deficitară a sănătăţii reclamantului, acesta fiind incapabil să se autoîngrijească, fiind dependent de o altă persoană. Toate aceste aspecte, duc la concluzia că reclamantul necesită măsuri de protecţie specială astfel încât accesul acestuia la o viaţă decentă să nu fie limitat de deciziile autorităţii competente”, au arătat judecătorii care i-au dat dreptate bărbatului în procesul cu autorităţile statului.