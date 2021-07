Dominic Fritz, acuzat de la vârful CJ Timiş că blochează un proiect european. Reacţia primarului Timişoarei

Tensiuni majore în coaliţia PNL-USR PLUS din Timiş. Preşedintele liberal al Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, îl acuză pe primarul Timişoarei, Dominic Fritz, că refuză semnarea unor acte care să permită deblocarea lucrărilor de lărgire a drumului judeţean care traversează comuna Dumbrăviţa şi face legătura dintre Timişiara şi autostrada A1.

„Lucrările la tronsonul 1-Dumbrăviţa de lărgire a Drumului Judeţean 691 care duce la Autostrada Vestului stagnează de mai multe săptămâni deoarece Primăria Timişoara, partener în proiect, refuză să emită ordinul de scoatere de sub tensiune a reţelei de troleibuz. Adresele repetate trimise de Consiliul Judeţean au rămas fără răspuns, iar proiectul finanţat din fonduri europene riscă să fie pierdut”, a transmis Consiliul Judeţean Timiş printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei amintite, Consiliul Judeţean a dat ordin de începere al lucrărilor la tronsonul de la sensul giratoriu de la intrare în Dumbrăviţa până la centura Timişoarei în 20 mai 2021, iar de atunci constructorul aşteaptă aprobarea pentru a scoate stâlpii de troleibuz şi a începe săpăturile.

„Nu există explicaţii pentru lipsa de asumare a Primăriei Timişoara mai ales în condiţiile în care s-a semnat un acord de parteneriat, iar Consiliul Judeţean Timiş a preluat în totalitate costurile proiectului, inclusiv pentru refacerea reţelei de stâlpi de troleibuz. Interdicţia de 5 ani impusă de proiectul european prin care s-a făcut extinderea transportului metropolitan la Timişoara a expirat de mult şi transportul ar putea continua cu autobuze, fără ca locuitorii să fie afectaţi”, a mai arătat Consiliul Judeţean Timiş.

„Fac apel public către primarul Timişoarei, Dominic Fritz, să îşi îndeplinească obligaţiile de partener în proiect sau să îşi asume în faţa timişorenilor că lărgirea drumului de legătură cu A1 nu se va mai realiza, asta însemnând poluare în plus, trafic îngreunat şi disconfort pentru sute de mii de oameni. Colaborarea cu Primăria Timişoara pe acest proiect este zero, aparatul de specialitate al CJ Timiş s-a izbit doar de tăcere şi inacţiune. Cine nu a atras fonduri europene nu are de unde să ştie ce înseamnă să le pierzi”, a spus Alin Nica, preşedinte CJ Timiş.

Reacţia lui Dominic Fritz

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz a reacţionat printr-un comunicat de presă arătând că „Primăria Municipiului Timişoara este neplăcut suprinsă de afirmaţiile făcute de reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş, cu atât mai mult cu cât în ultimele luni au existat discuţii constante pe această temă, municipalitatea timişoreană arătând toată deschiderea pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul acestui proiect”.

„În primul rând, Primăria Municipiului Timişoara nu a refuzat să emită ordinul de scoatere de sub tensiune a reţelei de troleibuz, ci a cerut Consiliului Judeţean Timiş să prezinte, conform acordului de parteneriat dintre cele două instituţii, un proiect tehnic de relocare a acestora prin care să se asigure funcţionalitatea reţelei de troleibuz. Acest proiect nu a putut fi prezentat până în prezent. Prezenţa unor sume în deviz nu reprezintă o certitudine că se va soluţiona favorabil, conform acordului de parteneriat, relocarea sistemului de transport public cu troleibuzul.

În al doilea rând, Primăria Municipiului Timişoara şi-a exprimat deja îngrijorarea cu privire la ritmul lucrărilor pe tronsonul 2 al acestui proiect, lucrări care, din informaţiile pe care le deţinem, sunt mult întârziate faţă de graficul stabilit, iar deschiderea unui nou front de lucru înainte închiderii lucrărilor pe sectorul 2 nu ar ajuta la accelerarea ritmului de lucru.

Amintim că funcţionarea reţelei de troleibuz care deserveşte Dumbrăviţa este vitală pentru traficul din zonă, linia fiind folosită de mii de pasageri pe lună: copii care merg la şcoală, persoane care fac naveta, etc. Închiderea ei pentru o perioadă care poate să ajungă şi la 2 ani, în ritmul actual de lucru, ar reprezenta un deserviciu pentru locuitorii comunei aflată lângă Timişoara.

Primăria Timişoara îşi manifestă în continuare toată deschiderea pentru deblocarea acestei probleme, atât timp cât va primi garanţiile necesare că linia de troleibuz nu va fi afectată de lucrări, lucru care este tehnologic posibil”, a transmis purtătorul de cuvânt al primarului Dominic Fritz.