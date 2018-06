Cuplu de tineri din Timişoara acuzat că schingiuieşte şi ucide pisici adoptate: „Sunt nişte monştri, nişte psihopaţi“

Asociaţiile pentru protecţia animalelor care funcţionează în Timişoara se confruntă cu un nou caz dificil. Totul a pornit de la postarea unei timişorence, pe Facebook, care se plânge că a dat spre adopţie doi pui de pisică, însă după doar câteva zile animalele au fost găsite moarte.

“Am postat mai multe anunţuri cu pisicuţe pe Facebook, pe Olx şi pe siteul Adoptiipisici.ro. L. L. m-a sunat duminică, i-am trimis câteva poze cu pisicile mele şi au decis să adopte două, pentru că e bine să crească împreună, să se joace. Marţi dimineaţa am ajuns la adresa unde locuieşte. El era jos, în faţa blocului, iar pe asfalt era un alt pisic, lovit, cu sânge la nas şi guriţă. A spus că a găsit jos acea pisică. M-am oferit să-l duc la veterinar, dar a spus că se va ocupa el pentru că ştie el un cabinet în zonă. Am urcat la apartamentul 8, să las cele două pisici. Acolo am dat de încă o pisică, fără o ureche”, începe povestea Sara Makki-Casavela.

Aceasta afirmă că tinerii aveau toate condiţiile pentru a ţine pisici, litiere cu nisip, bol de apă şi mâncare, hrană de la Animax, pentru că prietena băiatului lucra chiar la magazinul Animax din mall.

“Am lăsat pisicile şi am plecat. Miercuri, când am vrut să mă interesez de soarta pisicilor, în special de cel găsit pe stradă, am sesizat că nu mai pot trimite mesaj. Am fost blocată pe Facebook. Nu mi-a răspuns nici la telefon. Mai târziu mi-a trimis prim MMS două poze cu pisicuţele. Am fost sceptică aşa că am plecat la adresă. Am intrat în apartament şi pe motănelul meu l-am găsit zăcând pe pachet cu piciorul din faţă rupt, era letargic, nu reacţiona. Lângă era motănelul acela lovit, de care zicea că se va ocupa, părea mort. Am pus mâna pe motănelul meu şi am întrebat unde e cealaltă pe care i le-am lăsat. Individa mi-a spus atunci că ei numai o pisică au primit. Asta m-a revoltat. Atunci mi-a spus că pisica a murit. Am rămas mută. Mi-a explicat că a picat un dulap pe toate trei. Am luat pisica moartă, pe care mi-a adus-o într-o pungă, din bucătărie, şi cel rănit şi m-am la cabinet”, a mai spus Sara Makki-Casavela, care lucrează ca medic stomatoloc în Timişoara.