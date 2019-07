Cum a reuşit un elev, dansator la un ansamblu folcloric şi cu mama plecată în străinătate, să ia BAC-ul cu media 10

Elev al Liceului Teoretic „Iulia Haşdeu” din Lugoj şi dansator al Ansamblului Folcloric Lugojana, Darian Florian Vodă este unul dintre cei trei elevi din judeţul Timiş care a luat nota 10 pe linie la examenului de Bacalaureat. Cu tatăl muncitor în construcţii şi mama plecată de trei ani la muncă în străinătate, Darian susţine că nota de la BAC este rezultatul unei munci susţinute timp de patru ani.

„Munca a început încă din clasa a IX-a de când profesorii ne-au îndrumat şi pe parcursul anilor ne-am pregătit tot mai intensiv, clasa a XII-a fiind doar un fel de recapitulare pentru proba finală. BAC-ul a fost pentru noi mai mult un test pentru că noi am dat mai multe probe de BAC, să zic aşa, care au părut mai grele, iar asta ne-a ajutat să ajung la rezultate bune, alături de colegii mei, care au obţinut şi ei rezultate foarte bune”, a declarat Darian pentru „Adevărul”. Tânărul a ţinut să le mulţumească profesorilor săi: „Aş dori să le mulţumesc profesorilor de la clasă (Anca Murariu - Limba şi Literatura Română, Ladislau Torok - Informatică, Moatar Eniko – Matematică) şi, nu în ultimul rând, profesorului ce mi-a redat bucuria matematicii, Viorel Popiţă, care m-a ajutat să gândesc matematic înca din primele clase ale liceului”.

Tânărul, a cărui mamă este plecată de trei ani la muncă în străinătate şi al cărui tată este muncitor în construcţii, susţine că şi-a ajutat părinţii la treburile casnice, dar, la rândul lor, părinţii l-au înţeles, dându-i libertate să aleagă modul în care învaţă. „Mama este plecată din păcate de câţiva ani. Tata lucrează la o firmă de construcţii din oraş. A trebuit să îi ajut la treburile casnice. Eu i-am înţeles, dar ei m-au înţeles şi mai mult. Au înţeles că am nevoie de libertate şi m-au lăsat să învăţ în modul în care am vrut eu”, a mai arătat Darian.

Tânărul a mai declarat că îi înţelege pe copiii cu părinţi plecaţi în străinătate pentru că, atunci când era în clasele primare mama lui a fost plecată în străinătate, ceea ce a determinat o schimbare în comportamentul său. Părinţii au înţeles, însă, acest lucru, iar mama lui Darian s-a întors acasă şi a plecat doar după ce băiatul a crescut.



„Eram în clasele primare. Părinţii mei au observat că atitudinea mea s-a schimbat şi comportamentul meu era diferit fără o mamă şi mama a decis să vină înapoi. Când au observat că am devenit mult mai matur, m-au întrebat cum ar fi să trăiesc fără mama, ea fiind plecată. Eu am văzut că nouă nu ne merge chiar atât de ok din punct de vedere financiar. Ei au înţeles ideea. Le-am spus că aş trăi şi aş încerca să mă acomodez. Timpul de acomodare este foarte greu pentru că după ani întregi tot îţi este dor şi tot îţi este greu, dar ca orice român ne acomodăm”, a declarat Darian, care vrea să devină IT-ist şi să lucreze în România. Tânărul mărturiseşte că dacă aici nu va reuşi să aibă un trai decent, va pleca în străinătate. „Aş dori să rămân în ţară, dar dacă nu, spre neruşinarea mea, ar trebui să plec, din păcate”, a mai declarat Darian.

