Cum îşi justifică un deputat PSD votul pentru legea recursului compensatoriu: „Eu nu am expertiză în domeniul Justiţiei“

Printre cei care au dat un vot final pentru legea recursului compensatoriu în forma care este în vigoare astăzi este şi deputatul PSD de Timiş Bianca Gavriliţă.

Întrebată, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la partid, cum îşi explică votul pentru legea recursului compensatoriu, având în vedere discuţiile generate şi efectele acestei legi, Bianca Gavriliţă, care este medic de profesie şi este în Comisia de Sănătate, a declarat că a mers pe mâna colegilor săi din Comisia Juridică.

„Noi în Parlament suntem pe comisii repartizaţi. Expertiza mea este în domeniul sănătăţii. Din moment ce am votat acest lucru, înseamnă că Comisia (n.r. Juridică) a dat un raport favorabil, iar noi am ţinut cont de părerea lor. Eu personal nu pot să am expertiză în domeniul Justiţiei, cum nici un jurist nu poate să aibă expertiză în domeniul Sănătăţii”, a declarat Bianca Gavriliţă, fără a face alte comentarii.