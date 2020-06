Cum arătau magazinele alimentare din Timişoara anilor 1960. Marfă abundentă şi variată

Mulţi tineri nu ştiu că a fost o perioadă, în primii ani de la venirea la putere al lui Nicolae Ceauşescu, când populaţia din România nu suferea de lipsa produselor alimentare. Ceauşescu a intensificat schimburile comerciale, politice, culturale şi ştiinţifice cu statele din Occident. Totul avea să ia o altă turnură după vizita lui Ceauşescu, din 1971, în China, Coreea de Nord, Vietnam şi Mongolia. Dictatorul a impus ulterior românilor un regim de viaţă tot mai limitat în opţiuni, care a culminat cu o sărăcie profundă în a doua parte a anilor 1980.

Revenind la fotografiile cu magazinul alimentare din Timişoara, postate pe grupul de Facebook „Banatul Timişoarei”, acesta s-a aflat în Piaţa Maria.



Fotografiile au fost însoţite de numeroase comentarii. Iată un singur exemplu: “Sunt născută în ‘60. Marfa din import era din China. Conserve de peşte, piersici, şuncă presată, ciuperci. Era bătaie pe ele. În anii ’70, în liceu am făcut practică la Fructus. Produsul finit era bun, dar în procesul de fabricaţie intra carne stricată, fructe alterate şi impuţite amestecate cu mult consevant. Nu am mai mâncat vreodată conserve, gemuri etc. la conservă sau borcan. Aţi uitat sau vedeţi idilic vremurile de atunci?!”, spune o persoană.