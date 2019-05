Cum se apără un supermarket amendat după ce a fost găsit cu alimente aşezate peste mâncarea pentru câini. Ce alte nereguli au fost descoperite

Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Timiş au amendat, în toamna anului trecut, compania Profi Food cu suma de 2.000 de lei pentru o serie de nereguli descoperite într-un magazin Profi din localitatea Utvin. Cu ocazia controlului, inspectorii DSVSA au constatat o serie de nereguli: depozit de materii prime supraaglomerat, alimente aşezate peste mâncarea de câini, paviment foarte murdar, camere de congelare şi de refrigerare la fel de murdare.

De asemenea, nu se poate demonstra când au fost făcute ultimele igienizări, nu se completează grafice de igienizare, băuturile răcoritoare şi apa minerală se păstrează într-un spaţiu improvizat în afara depozitului, ustensilele cu care se efectuează igienizarea (mopurile şi găleţile sunt foarte murdare şi sunt aruncate lângă uşa de acces in magazine), în măcelărie nu funcţionează sterilizatorul (o cutie cu scobitori este păstrată în el), dozatoarele cu substanţe de spălare în măcelărie sunt fixate deasupra unei chiuvete dezafectate, la chiuveta funcţională nu există dozatoare, şeful de magazin nu cunoaşte procedurile HACCP, nu ştie ce substanţe trebuie să utilizeze pentru spălare şi dezinfecţie, nu se investighează temperaturile la lada de congelare în care se păstrează îngheţata.

Profi a contestat procesul-verbal de contravenţie în instanţă, la Judecătoria Timişoara, arătând că „scopul sancţiunii contravenţionale nu este numai unul coercitiv, ci şi preventiv astfel încât prin nedescrierea faptei se restrânge posibilitatea ca presupusul contravenient să înţeleagă de ce acţiunea sau inacţiunea sa este greşită şi să ia măsuri pentru ca în viitor conduita sa să fie conformă normelor în vigoare”.

Judecătoria Timişoara a respins plângerea Profi arătând că nu există niciun motiv de anulare a amenzii sau de transformare a ei în avertisment. „Instanta retine că fapta petentei are un grad ridicat de pericol social avand în vedere că in unitatea in care s-a constatat că nu se respecta normele stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se comercializează alimente destinate consumului uman, motiv pentru care nu se justifica aplicarea unui avertisment”, au arătat judecătorii. Sentinţa a fost contestată, procesul aflându-se pe rolul Tribunalului Timiş.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: