Coronavirusul nu îl opreşte pe Horia Colibăşanu din ascensiunea în Himalaya. „Sper să mă lupt măcar la fel de hotărât precum colegii mei medici de acasă“

Alpinistul Horia Colibăşanu, medic stomatolog, ne-a obişnuit ca în fiecare început de an să plece pe Himalaya, pentru a bifa o nouă aventură, pentru a încerca o nouă premieră naţională. În 2019, aventura s-a încheiat cu eşec. Timişoreanul dorea să cucerească vârful Daulaghiri (8.167 de metri) deschizând o rută în premieră, fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor.



Încercarea a eşuat din cauza vremii nefavorabile. Echipa lui Horia, din care au mai făcut parte piteşteanul Marius Gane şi slovacul Peter Hamor, a fost nevoită să abandoneze misiunea din cauza vremii nefavorabile.



Horia Colibăşanu şi-a propus să încerce şi anul acesta ascensiunea pe Daulaghiri, cu toate că veştile despre epidemia coronavirusului Covid-19 nu erau deloc bune. Aproape toată lumea s-a oprit în încercarea de a stopa răspândirea unui virus nou, necunoscut, care nu are vaccin şi leac, şi a provocat peste 120.000 de îmbolnăviri şi aproape 6.000 de decese.



Asta nu l-a împiedicat pe Horia Colibăşanu să plece din nou pe Himalaya. În 13 martie, era în Khatmandu, capitala Nepalului, unde încă veştile erau bune. A decis să plece cu o săptămână mai devreme decât programul iniţial, pentru că evenimentele se precipitau în Europa şi nu dorea să rateze expediţia. Mai ales că o parte a echipei era deja în Nepal.







Horea Colibăşanu a ajuns pe aeroportul din Khatmandu

“Nu am plecat împăcat. Am lăsat o parte a familiei acasă, rude şi prieteni, în confruntarea cu o problemă cum nu am mai avut. O situaţie dificilă şi impredictibilă. Aş fi vrut să nu am de ales, să fiu acasă şi la nevoie să pot să ajut. Ca om şi ca medic. Da, ştiu că noi stomatologii sau dentiştii nu ştim bine nici ce denumire avem, darămite să ne putem compara cu medicii de medicină generală. Dar nici nu o voi folosi ca subterfugiu pentru a-mi justifica decizia. Sper doar că acolo, pe ruta nouă în Himalaya să reuşesc să mă lupt măcar la fel de hotărât ca şi colegii mei medici din spitalele României", scris Horia Colibăşanu, pe pagina sa de Facebook.Horea Colibăşanu a ajuns pe aeroportul din Khatmandu

Curaj şi speranţă pentru cei deznădăjduiţi

În aceste momente dificile pentru umanitate, Horia Colibăşanu speră ca prin efortul şi sacrificiul său să dea curaj şi speranţă celor obosiţi şi deznădajduiţi, medici, pompieri, poliţişti sau soldaţi, factori de decizie sau oameni obisnuiţi.

Şi asta pentru că o expediţie de acest gen înseamnă lupta cu frigul, cu vântul, cu oboseala, dureri de cap de la altitudine şi întinderi musculare, bătături şi arsuri de soare.





Planul era să ajungă pe vârful Daulaghiri. “Dacă voi ajunge pâna sus, pe vârf, voi spera altceva decât de obicei. De obicei îmi doream cu disperare să ajung jos, în viaţă, poate şi nevătămat. Cei de acasă aşteptau, ca spectatori, să reuşesc. Acum nimeni nu va mai fi spectator. Acum îmi voi dori, cu curaj, să ajung acasă şi să trecem toţi cu bine peste încercările care ne aşteaptă”, a transmis Colibăşanu.

La poalele muntelui Himalaya



În ziua în care a ajuns în Khatmandu, Ministerul Turismului din Nepal a anunţat închiderea sezonului alpin de primăvară, înainte ca acesta să înceapă! Alături de el urma să ajungă din nou şi alpinistul Marius Gane, însă acesta, rămas în Bucureşti, a decis să renunţe la plecare.



Nevoit să aleagă traseele care au rămas deschise

Speranţa lui Horia Colibăşanu era să primească permise de ascensiune de la Asociaţia Montană din Nepal, pentru a putea merge mai departe cu planul de a deschide o rută nouă pe vârful Dhaulagiri.





Între timp, Horia Colibăşanu a început ascensiunea pe Himalaya şi să urce pe trasee pe care nu sunt probleme şi care nu au fost închise. În 15 martie, a ajuns la 3.500 de metri, în Namche Bazar. Aici avea să mai primească o veste proastă.

Namche Bazar, la 3.500 de metri



“Nici Asociaţia Montană Nepaleză nu mai eliberează permise. Nu voi putea urca nici măcar nişte vârfuri de 6.500 de metri. Aş putea să mă întorc acasă, direct în carantină probabil, sau să urc ceea ce se poate şi îmi este permis. De obicei când am dubii pe munte, verific cu Peter (n.r. alpinistul slovac Peter Hamor, cu care Horia trebuia să se întâlnească pe traseu). Chiar şi la distanţă prin telefon, aşa cum am făcut şi pe Everest când am rămas fără partener. Peter gândeşte simplu şi clar: «We are in the mountains and we do what we can“. Suntem pe munte şi facem ce putem. E drept el sta mai bine la capitolul permise.

Singurele vârfuri care îmi sunt permise sunt două vârfuri de trekking, unul mai celebru, Kala Patthar, mai degrabă o proeminenţă notabilă de 5.644 de metri pe creasta Pumori, şi Chukhung Ri de 5.555 de metri, o cifră amuzantă, în drumul spre Island Peak, deasupra satului Chukhung”, a povestit Horia Colibăşanu.



Însoţit de două femei curajoase

Din 12 “trakkeri” cu care plănuia să se aclimatizeze pe valea Khumbu, zece au renunţat sau au rămas blocaţi în diverse ţări. În acest an, o premieră absolută, Horia Colibăşanu a fost însoţit de două femei: Ioana Farcaş şi Andreea Colibăşanu, care îi este şi soţie.

“Fetele au devenit unica mea echipă, nu ceea ce am plănuit, sperat, ci ceea ce soarta mi-a hărăzit în aceste momente. Şi încă ce echipă! Ambiţioase şi hotărâte, au acceptat să mă susţină, chiar dacă nu le cheama Hamor şi Gane, ci Farcaş şi Colibăşanu. E drept, al doilea nume nu e chiar aşa de rău”, a glumit Horia.

Nu ştiau ce vor reuşi, dar sperau să atingem măcar vârfurile de Kala Patthar şi Chukhung Ri, ambele la peste 5.500 de metri.



Probleme medicale din cauza altitudinii

În 17 martie, am primit veşti noi de la Horia. Nici de această dată cele mai bune. Ioana şi Andreea au fost nevoite să abandoneze expediţia.





“Ştiam deja ca unii oameni au o reacţie mai rapidă la hipoxie şi bănuiam că Ioana e printre ei, din trekul precedent împreuna. Seara înainte de culcare a început să se simtă rău. Ne-am stresat un pic pentru că o parte din simptome mimau edemul pulmonar. (dificultate de a respira atunci când te aşezi la orizontala).Cu ajutorul echipei de acasă, doctor Corneliu Cornea, am reuşit să punem un diagnostic mai exact, de pericardită( bine de ştiut, durerea retrosternală cedează la aplecarea în faţă), dată probabil de efortul de aclimatizare, să aflăm tratamentul corect şi să trecem cu bine noaptea.

Horia a rămas singur pe munte



Din păcate, deşi am trecut de problemele medicale inerente începutului de aclimatizare, din motive personale, nemedicale, fetele au decis să se întoarcă acasă”, a transmis Horia Colibăşanu, care a ales să meargă mai departe, urmând să se întâlnească undeva pe drum cu Peter Hamor.

Citeşte şi: