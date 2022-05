Cine era femeia care s-a aruncat cu copiii de la etajul zece. Absolventa de psihologie urma să se recăsătorească cu tatăl micuţilor

În urmă cu cinci ani, o femeie din Brăneşti (Ilfov) şi-a luat cele trei fete de mână şi, când s-a apropiat o locomotivă, a împins-o pe una dintre ele pe şine, apoi, cu celelalte două de mână, s-a aruncat sub roţile unui tren care circula pe ruta Bucureşti-Constanţa. O crimă urmată de sinucidere la fel de şocantă s-a petrecut marţi dimineaţa la Timişoara. Iulia B., o mamă tânără, în vârstă de 33 ani, absolventă a Facultăţii de Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, însoţită de cei doi copii, un băiat de trei ani şi o fată de şase ani, a sunat la interfonul unui bloc de zece etaje de pe bulevardul Dâmboviţa şi a cerut să i se deschidă uşa de la intrare.



Femeia ajunsese în faţa blocului cu maşina luată de la o rudă şi lăsase pe scaunul din dreapta portofelul cu actele şi telefonul mobil. După ce i s-a deschis poarta, a urcat până pe terasa blocului, de unde s-a aruncat în gol, trâgându-i după ea şi pe cei doi copii.









Iulia B. FOTO Facebook

Iulia avea doar 33 de ani FOTO Facebook

Urma să se recăsătorească cu fostul soţ



Iulia era divorţată de ceva timp, iar fostul bărbat, în vârstă de 36 de ani, era plecat în Austria, la muncă. Acesta urma să revină în ţară pentru a se recăsători cu femeia de care divorţase. Se pare că femeia a încercat să-şi refacă viaţa alături de alt bărbat, însă, după un timp, şi-a dat seama că încă îl iubeşte pe cel cu care avea copiii. Chiar au depus actele la Primăria Timişoara în 19 aprilie, iar peste numai câteva săptămâni urmau să se întoarcă în faţa ofiţerului stării civil.



Iulia a absolvit Facultatea de Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara FOTO Facebook

„O ştiu de mică, a crescut aici alături de fata mea”

Blocul de pe care s-a aruncat Iulia cu copiii se află nu departe de locuinţa mamei sale, de pe strada Văliug din zona Freidorf, locul copilăriei, dar şi în drum spre casa deţinută de tatăl copiilor.

„De la televizor am auzit vestea. Mi-am dat seama că e vorba de Iulia după ce mi-a spus un vecin despre sinucidere. Ieri, stăteam pe banca din faţa blocului, şi ea a venit împreună cu copiii. Nu mi s-a părut nimic ciudat. M-a întrebat ce mai fac, cum sunt. Ea nu mai stătea aici în bloc, stătea în altă parte. Chiar nu ştiu unde. Dar venea des cu copiii la mama ei. Nu ştiu ce s-a putut întâmpla. O ştiu de mică, a crescut aici alături de fata mea. Probabil că a căzut într-o mare depresie, e inexplicabil”, a povestit pentru „Adevărul” unul din locuitorii blocului în care a copilărit Iulia.

Blocul în care locuieşte mama Iuliei din zona Freidorf



„Are casă, are o situaţie foarte bună”

Vecinul îl cunoştea bine şi pe omul care a fost alături de Iulia foarte mulţi ani. „Ei se ştiau de mici copii. Am fost la nunta lor. Era un băiat foarte respectuos. Am rămas blocat când am auzit că s-au despărţit, dar în viaţă nu poţi să ştii niciodată ce şi cum o să fie. După ce s-au despărţit, pe el nu l-am mai văzut, am auzit că el a plecat în Austria. El stă tot aici, în zona Freidorf, are casă, are o situaţie foarte bună”, a mai declarat bărbatul.



Devastat de durere, tatăl copiilor urmează să revină la Timişoara pentru a se ocupa de înmormântarea celor trei.



„Boala mentală de acţionează în mod insidious”

Medicul psiholog Mircea Dragu atrage atenţia că în absenţa unor servicii sociale competente şi implicate şi a unor grupuri de suport riscăm să apară alte asemenea tragedii.

„Citesc vestea că o mamă s-a aruncat de pe un bloc de zece etaje împreună cu cei doi copii. Mai corect spus, şi-a aruncat copiii şi a sărit. Un trist prilej să ne amintim că grija/empatia faţă de noi şi nu în ultimul rând faţă de celălalt, prieten, coleg, vecin, sunt prioritare. Boala mentală de (cele mai) multe ori acţionează în mod insidious. Reticenţa faţă de psihiatrie, indiferent dacă e vorba despre medicaţie sau despre internare, e un mare aliat al bolii. În absenţa unor servicii sociale competente şi implicate şi a unor comunităţi (grupuri de suport etc.) riscăm să mai apară asemenea tragedii”, a scris psihologul Mircea Dragu pe pagina sa de Facebook.

Pompierii de SMURD au intervenit la faţa locului



Tot marţi, doi soţi din localitatea Sculia (aparţinând oraşului Gătaia, din judeţul Timiş) au decis să încheie socotelile cu viaţa. Bărbatul de 59 de ani (preot reformat) şi femeia de 53 de ani (asistentă medicală la un cabinet stomatologic) au fost găsiţi spânzuraţi într-o anexă a casei. Cei doi ar fi lăsat un mesaj în care spuneau că sunt depresivi deorece nu mai reuşesc să facă faţă greutăţilor vieţii.

La începutul lunii ianuarie, un bărbat de 40 de ani s-a aruncat în gol de la etajul patru al unui bloc din Râmnicu Vâlcea, împreună cu fiul său, pe care îl ţinea în braţe. Miraculos, băieţelul de şapte ani a supravieţuit şi a scăpat doar cu câteva fracturi şi traumatisme pulmonare. Tatăl a murit după ce a fost transportat la spital.