Cel mai longeviv veteran de război din Timişoara a împlinit 102 ani. Nu are prea multe supărări. Acesta ar fi secretul vitalităţii sale

La anivrsarea celor 102 ani, veteranul de război a avut oaspeţi de la Parohia Ortodoxă Fratelia.





Părintele arhidiacon Timotei Anişorac, alături de alţi credincioşi şi tineri din parohie l-au vizitat şi felicitat pe cel sărbătorit şi i-au urat ani mulţi şi binecuvântaţi în continuare.

Dumitraşcu a primit cadou o icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul, un tort şi flori.

„Fratele Ioan Dumitraşcu este un bun credincios al Parohiei noastre şi un mare rugător. Ne-a urat şi dumnealui, ca să ne ajute Dumnezeu, să ajungem şi noi la anii săi, spunând că şi el ne pomeneşte în rugăciunile sale, atât pe noi preoţii, cât şi toţi credincioşii parohiei noastre.





Suntem mândri că avem asemenea credincioşi buni în parohia noastră”, a precizat arhidiaconul Timotei Anişorac de la Parohia Timişoara Fratelia, pentru site-ul Mitropoliei Banatului.

Ion Dumitraşcu s-a născut în satul Gogoşi Ştefăneşti, judeţul Dolj, iar din anul 1945 locuieşte în Timişoara.



Într-un interviu pentru Adevărul, Dumitraşcu spunea că nu are prea multe supărări. Acesta ar fi secretul longevităţii sale. „Nu erau vremuri grele, pentru că era lumea bogată. Fiecare avea bucata lui de pământ, am prins vremurile în care încă nu era colectiv. Când am fost copil, am trăit bine. Aveam acasă 20 de oi, tăiam porcul de 200 de kile, mâncam bine, făcea mama albia de pâine, umplea o tigaie de carne, era brâză cu mămăligă, beam câte două pahare de vin. Eram de la ţară, lucram la boieri. Dar îi respectam“, a povestit Ioan Dumitraşcu.



Puteţi să citiţi mai jos povestea vetereanului:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: