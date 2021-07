Dominic Fritz, dezlănţuit în scandalul „domiciliul şi diploma de studii”: „Este un război politic penibil” VIDEO

Consiliul Local Timişoara, întrunit marţi în şedinţă extraordinară, a aprobat două proiecte de hotărâre prin care primarul Timişoarei, viceprimarii şi consilierii locali să fie obligaţi să îşi facă publice diplomele de studii şi dovada domiciliului în Timişoara. Proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru şi 12 împotrivă. Favorabil au votat consilierii PSD, PNL şi Pro România. Împotrivă au fost cei de la USR PLUS.

Proiectul a stârnit dispute aprinse în Consiliul Local. „Este o cerere absolut normală, legală, care dovedeşte încă o dată deschiderea noastră faţă de timişoreni”, şi-a justificat propunerile consilierul Pro România, Marius Craina.

„Nu există o obligativitate legală de publicare a diplomelor. Mi se pare ridicol că acest proiect este iniţiat tocmai de un consilier din partidul domnului Ponta. Eu nu cred că timişorenii ne-au ales pentru câte diplome avem, ci pentru ce putem face pentru ei”, a venit replica Rodică Militaru, consilier USR PLUS.

„Cum să îmi pun buletinul în văzul întregii lumi?”

„Ne ascundem după un buletin? Am ajuns să ne fie jenă că suntem din Timişoara? Nu cred că am ajuns după 30 de ani de aşa zisă libertate să ne comportăm ca şi comuniştii”, a reacţionat Simion Moşiu, consilier PNL. „Cum să îmi pun buletinul în văzul întregii lumi?”, a intervenit consilierul USR PLUS, Răzvan Stana, completat de colegul său de partid, Răzvan Negrişanu: „Mie mi-e frică de controlul excesiv. Şi toate sistemele totalitare au început cu controlul excesiv”.

Reacţia dură a lui Dominic Fritz

Vizat în mod direct de propunerea lui Craina, Dominic Fritz (pe care fostul primar Nicolae Robu îl acuză că a candidat ilegal, neavând domiciliul în Timişoara, ci doar reşedinţa), a reacţionat dur atunci când a răbufnit, susţinând că proiectele sunt ilegale, secretarul Primăriei Timişoara anunţând că nu le vizează de legalitate.

„Dacă mai există vreo îndoială de ce a pierdut colegul nostru domnul Craina alegerile şi fostul primar, doctor Honoris Causa Robu, acesta este răspunsul. Aici vă investiţi energia politică. Nu există niciun singur cetăţean al Timişoarei care să fi spus: vreau să vă văd diploma, buletinul. Cetăţenii vin cu aşteptări, cu ambiţii. Ştiţi foarte bine contextul politic al acestui proiect. Unii nu pot să accepte o realitate legală, verificată, răsverificată de instanţă: că Timişoara are un primar legitim ales.

Nu este vorba de transparenţă. Este vorba despre un război politic penibil al unor persoane care nu pot accepta că timişorenii au făcut o alegere. Dacă asta nu este definiţia ipocriziei, ce mai este ipocrizia?”, a reacţionat Dominic Fritz. Intervenţia poate fi observată de la minutul 1.53.





Reacţii la cald după aprobarea proiectelor

La scurt timp după şedinţa de Consiliu Local, USR PLUS a transmis un comunicat de presă în care a arătat că „coaliţia PNL-PSD-Ponta a votat o hotărâre ilegală la Timişoara pentru a începe o vânătoare de vrăjitoare împotriva lui Dominic Fritz”.

„Hotărârea obligă Primăria Timişoara să publice copiile actelor de identitate ale consilierilor locali, primar, viceprimari şi personal cu funcţii de conducere, pentru a se demonstra că aceştia au domiciliul în Timişoara. Consilierii locali ai USRPLUS au arătat că acest proiect este ilegal şi neconstituţional.

În ceea ce priveşte domiciliul lui Dominic Fritz, Primarul Timişoarei, Rodica Militaru a arătat că instanţa de judecată a constatat că potrivit certificatului de înregistrare numărul 139361, cetăţeanul german, membru al Uniunii Europene are reşedinţa în Timişoara şi că astfel, criteriul de reşedinţă sau domiciliu a fost îndeplinit”, a transmis USR-PLUS.

La rândul său, Nicolae Robu a reacţionat pe Facebook, susţinând că „actul doveditor al domiciliului ca localitate, nu ca adresă şi al domiciliului, nu al rezidenţei se justifică să fie public tocmai pt a se vedea legalitatea permanentă a mandatelor!”.

„Stimaţi Procurori, chiar atât de rău a ajuns România, ca unui individ să i se faciliteze de către un grup infracţional să devină Primar al celui de-al treilea oraş al ţării cu încălcarea crasă a legislaţiei electorale, iar apoi să exercite această înaltă funcţie, cu încălcarea flagrantă a altei legi, anume a Codului Administrativ, numai pt că este cetăţean al unei mari puteri, în speţă cetăţean german? Eu sunt încrezător că nu!”, a reacţionat fostul primar al Timişoarei, pe Facebook.