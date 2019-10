Angajarea ilegală a unui medic şcolar, pedepsită cu o muştruluială. Prejudiciul este de peste 120.000 de lei

O anchetă jurnalistică realizată de Renaşterea Bănăţeană, care arăta că Primăria Timişoara a angajat pe postul de medic şcolar un medic de origine arabă fără ca acesta să aibă rezidenţiatul în medicină de familie, conform cerinţelor, a fost confirmată de Curtea de Conturi şi de instanţa de judecată.

Practic, în urma unui controlului efectuat de Curtea de Conturi, s-a confirmat că Primăria Timişoara l-a angajat pe Abdul Kareem Abid Atya, absolvent al unei facultăţi private din Arad şi rezident în radiologie, pe postul de medic şcolar, fără ca acesta să fie specializat în medicină de familie aşa cum prevede legea.

Încă de la debutul scandalului, primarul Nicolae Robu a spus că şefa Serviciului Resurse Umane din Primăria Timişoara, Rodica Aurelian, îşi asumă ferm legalitatea angajării medicului arab. Pe baza asumării Rodicăi Aurelian, Primăria Timişoara a contestat în instanţă constatările Curţii de Conturi. Atât în primă instanţă, cât şi în apel, la Curtea de Apel Timişoara, Primăria Timişoara a pierdut procesul, judecătorii constatând angajarea ilegală a medicului Abdul Kareem Abid Atya pe postul de medic şcolar. Prejudiciul, sub forma salariilor încasate de medic ilegal, se ridică la peste 120.000 de lei şi trebuie recuperat.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, susţine că prejudiciul trebuie recuperat de la medic, dar acesta nici măcar nu poate fi dat afară fiind într-un concediu prelungit. „După bunul simţ, eu am spus de la început că normal ar fi fost să se aplice aceleaşi cerinţe (n.r. pentru medicul şcolar) ca şi pentru medicul de familie. Ea (n.r. şefa Serviciului Resurse Umane) spunea că el nu are de făcut ce face un medic de familie. Persoana a fost chemată la dispoziţia mea pentru a i se pune în vedere să plece. Este mereu în concediu în ultima vreme şi va trebui să ajungem în instanţă pentru a putea scăpa de el, pentru că nu poţi să-i desfaci contractul de muncă în timp ce este în concediu. Mergem în instanţă şi îi cerem să dea înapoi banii pe care i-a primit”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Întrebat cum rămâne cu asumarea angajării de către şefa Serviciului Resurse Umane, primarul Nicolae Robu a declarat că tot ce a făcut împotriva şefei de la HR a fost să o…muştruluiască, lăsând să se înţeleagă că are de gând să propună şi cercetarea ei disciplinară. „A făcut (n.r. Rodica Aurelian) foarte mult rău instituţiei ca imagine angajarea acelei persoane fără respectarea cerinţelor de bun simţ. Nu am spus că am luat vreo decizie, am spus că nu am luat încă nicio decizie în ceea ce o priveşte, aşteptaţi şi o să vedeţi. Deocamdată, atât am făcut, am muştruluit-o între patru ochi şi într-un cadru mai larg pentru că greşelile pe care le-a făcut m-au pus pe mine într-o situaţie neplăcută şi chiar nu am eu nicio vină”, a mai declarat Robu.