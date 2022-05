„Alinturi” în coaliţia PSD-PNL: „Complet depăşit”/ „Comportamente de golan”

„Avem un preşedinte de CJ, din punctul nostru de vedere, complet depăşit de importanţa funcţiei pe care o ocupă. Nu am văzut, din păcate, proiecte majore demarate în aceşt an şi opt luni de când domnul Nica a preluat preşedinţia Consiliului Judeţean, ba mai mult, aş putea spune că nu am văzut nici măcar idei care urmează să fie transpuse în proiecte la nivelul Consiliului Judeţean”, a arătat Alfred Simonis, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD.

Simonis a mai declarat că proiectul de refacere a parcării CJ Timiş din centrul Timişoarei e o realizare demnă de „un cătun din sudul ţării”.

„Am văzut şi am fost şocat să văd o realizare de cătun, chiar un cătun de sudul ţării, o comunicare ca mare realizare pentru această parcare, prin care s-au trasat marcaje şi s-au schimbat becuri. Dacă nivelul CJ Timiş, cel mai bogat judeţ din România, acesta este, unul în care administraţia ne comunică astfel de ştiri îmi e teamă şi sunt îngrijorat cu ce se va întâmpla cu actuala administraţie. În lipsa altor idei trebuie să comunice ceva, nivelul e de cătun din sudul ţării”, a mai spus Simonis.

Contactat de „Adevărul” pentru un punct de vedere referitor la declaraţiile partenerului de coaliţie, Alin Nica a declarat că nu comentează declaraţiile politice ale lui Simonis, dar a lansat, la rândul său, un atac la adresa liderului PSD. „Simonis s-a remarcat pentru îmbrâncelile şi comportamentele de golan în Parlament, nu este un om al argumentelor, dialogul civilizat nu este punctul lui forte”. „Este un personaj strecurat pe lista de partid care niciodată nu a fost validat prin vot direct, deci nu simte vreo responsabilitate faţă de cetăţeni”, a declarat Nica pentru „Adevărul”.

Probleme şi în coaliţia locală PNL-USR

În Timiş, PNL şi USR au încheiat o alianţă în urma căreia PNL-ului i-a revenit un viceprimar în Primăria Timişora, condusă de USR-istul Dominic Fritz, iar USR-ului i-a revenit un post de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, condus de liberalul Alin Nica. Înţelegerea PNL-USR este doar pe hârtie. În realitate, cele două partide sunt în opoziţie atacându-se reciproc de fiecare dată când au ocazia.

