Cine este hoţul de la Iulius Mall care a lovit o femeie cu trei copii, în timp ce încerca să fugă. A fost reţinut

Poliţiştii din Timişoara au reuşit să reţină persoana care a furat o sumă de bani în Iulius Mall, iar apoi a lovit o femeie care era însoţită de trei copii, în timp ce încerca să fugă. Este vorba de un puşti de doar 15 ani, din Caraş-Severin, care este acum cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

”Cu privire la infracţiunea de tâlhărie ce a avut loc în incinta unui complex comercial din Timişoara în data de 04.05.2021, când un tânăr necunoscut a sustras o suma de bani dintr-un magazin, iar când a părăsit locul faptei, a fost observat de către o femeie care a încercat sa-l oprească, însă pentru a-şi asigura scăparea a lovit-o pe femeie în zona coapsei stângi, vă comunicăm că acesta a fost depistat în cursul zilei de azi de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara. Este vorba despre un minor de 15 ani din Caraş-Severin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată”, au transmis cei de la IPJ Timiş.

Adolescentul a fost prezentat, vineri, instanţei pentru dispunerea unei măsuri preventive, iar magistraţii au decis reţinerea acestuia pentru 30 de zile.



Lovită cu piciorul în cap când a încercat să oprească

Vă reamintim, Raluca Creangă, însoţită de trei fetiţe între 5 şi 11 ani, a trecut prin clipe neplăcute la Iulius Mall din Timişoara. Aceasta a povestit că în timp ce se pregătea să plece din mall, un hoţ fugea pe scări cu o poşetă în mână, iar în urma ei alerga o femeie care striga după ajutor. S-a pus în faţa hoţului şi a încercat să-l oprească. N-a avut succes. A fost lovită cu piciorul şi a căzut pe scări împreună cu una dintre fetiţe.

”Ce fel de oameni am devenit? Am fost la Iulius Mall Timişoara însoţită de fetiţele mele de 5 ani, 11 ani şi finuţa mea de 10 ani să facem cumpărături <în siguranţă>. După ce am terminat cumpărăturile am pornit spre ieşire, coborând pe scările rulante, fiind aproape ora închiderii. Cum coboram, am văzut în capul scărilor un copil de circa 16 ani coborând în fugă scările şi venind spre mine şi cei trei copii iar în urma lui o doamna striga: <Ajutor! Hoţul! Prindeţi-l!>. Normal, zic eu, am acţionat şi m-am pus în fata lui spunându-i să se oprească, moment în care el, având şi avantajul de a se afla mai sus şi eu mai jos, m-a lovit cu picioarele în cap. Am căzut şi m-am rostogolit pe scări, atât eu, cât şi fetiţa mea cea mică”, a povestit Raluca Creangă.



Agentul de pază nu a schiţat niciun gest

Timişoreanca a mai spus că în tot acest timp agentul de pază din incinta centrului comercial, angajat al magazinului Zara, nu a schiţat niciun gest să-l prindă pe hoţ, dar nici trecătorii nu au fost mai săritori.

”Toată scena s-a petrecut în faţa unui agent de pază, aflat în faţa magazinului Zara, care nu a schiţat măcar un gest de a-l prinde pe hot/atacator. Poate vă întrebaţi de ce am intervenit, ce vă pot spune e că, consider normal să luam atitudine şi aş face-o din nou.

Problema mea este că mă deranjează teribil că acest atac s-a întâmplat în incinta unui centru comercial, unde există agenţi de pază şi nu pe o alee întunecată şi totuşi nimeni nu a luat atitudine.

Totodată, mă deranjează şi faptul că în Mall mai erau şi alte persoane prezente, inclusiv bărbaţi care nu au schiţat niciun gest de a ajuta o femeie cu trei copii care este lovită. Mă adresez acelor care au fost martori la scenă şi le pot spune că în situaţia mea putea să fie mama lor, sora lor sau poate fiica lor!

Ruşine să vă fie! Ruşine să fie şi agenţilor de pază care sunt plătiţi să intervină în astfel de cazuri, dar nu îşi fac treaba! Ruşine că nu mai sunteţi oameni, nu mai aveţi conştiinţă, aţi devenit animale! Ruşine că aşa vă creşteţi şi vă educaţi copii, să nu intervină, să nu se bage, dacă nu e treaba lor!”, a mai povestit timişoreanca.

Cei de la Iulius au apreciat curajul şi iniţiativa timişorencei

Reprezentanţii Iulius Mall au transmis că le pare rău pentru incident şi că sunt recunoscători pentru implicarea şi spiritul civic de care a dat dovadă Raluca Creangă.

„Incidentul a fost unul spontan, iniţiat de un adolescent, nefiind semnalat companiei care asigură serviciile de pază şi securitate în ansamblul Iulius Town Timişoara, motiv pentru care nu a fost posibilă intervenţia în timp util.

Cu privire la neimplicarea altor persoane, inclusiv a agenţilor de pază contractaţi de operatorii prezenţi în mall, nu putem decât să ne exprimăm şi mai mult aprecierea pentru curajul şi iniţiativa doamnei Creangă.

Vom identifica măsuri de colaborare cu agenţii de pază ai retailerilor, astfel încât să impulsionăm implicarea lor în eventuale situaţii similare.

Astfel de incidente sunt regretabile şi dificil de gestionat şi vom sta la dispoziţia autorităţilor cu toate informaţiile necesare şi imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zonă.

Îi mulţumim doamnei Raluca Creangă pentru implicare şi pentru mesajul transmis prin postarea dumneaei!”, au transmis cei de la grupul Iulius.



