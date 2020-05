VIDEO Clipul emoţionant al unui elev care-şi doreşte să fie actor deşi nu poate merge. „Am încercat să transmit prin mişcare sentimentul meu de singurătate“

Iustin are vârsta de 16 ani şi studiază actoria

Iustin a avut de realizat la cursul de Euritmie, predat de către profesoara Rodica Gugu Negrescu, actor la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu, un clip cu tema „Alături de cei dragi, acasă“. Liceanul s-a folosit doar de mâinile pe care şi le poate mişca pentru a-şi exprima sentimentele. Deşi a fost condiţionat de situaţia în care se află, clipul pe care l-a realizat a devenit foarte urmărit pe reţelele sociale, doarece tânărul visează că, într-o bună zi, va putea să alerge pe un câmp cu flori. „Am încercat, prin mişcare, să transmit sentimentele mele de singurătate şi dorinţa mea de a merge în natură“, ne-a mărturisit Iustin.

Liceanul ne-a povestit că a dorit să urmeze această specializare deoarece îi place de mic teatrul. „Îmi plăcea mult la şcoală, deoarece mă întâlneam cu colegii. Acasă mă simt singur“, ne spune cu regret deoarece nu mai merge de aproximativ două luni la şcoală.

Iustin ne mărturiseşte că are multe de învăţat de la profesorii săi, iar acest lucru îl ajută să depăşească problemele cu care se confruntă: „La acest liceu îmi place cel mai mult contactul cu profesorii de teatru“.

„A fost mereu un exemplu faţă de toţi colegii lui“

Rodica Gugu Negrescu ne-a povestit cum a început acest proiect. Profesoara ne-a explicat că elevii săi talentaţi merită să fie văzuţi şi de alte persoane, aşa că a cerut acordul părinţilor şi conducerii liceului pentru a le prezenta creaţiile pe reţelele sociale: „Proiectul a început de la orele de Euritmie pe care le predau. Cursul îi ajută să-şi dezvolte expresivitatea corporală şi să înţeleagă armonia dintre ritm, sunet, culoare. Am simţit nevoia să fac ceva viu cu ei, aşa cum eram obişnuiţi noi la atelierele de arta actorului de la Liceul de Artă, pentru că trebuie să găsim soluţii de depăşire a momentelor mai dificile din viaţa noatră. M-am gândit să-i provoc şi le-am cerut să realizeze filmuleţe prin care să exprime perioada petrecută alături de cei dragi. Nu m-am gândit că o să apelez la reţelele sociale, dar am zis că, dacă tot sunt aşa de frumoşi şi liberi, trebuie să-i cunoască şi alţii. Iustin este unul dintre elevii mei de la clasă şi am reuşit să-l provoc şi pe el“.

Rodica Gugu Negrescu a menţionat că cea mai mare dorinţă a lui Iustin este de a merge, iar elevul special pe care îl are este un adevărat exemplu: „La ore, Iustin se implica şi era foarte dornic să-şi conştientizeze cumva relaţia corp şi psihic, atât cât poate, pentru că este condiţionat de starea în care se află, dar o făcea cu foarte mare plăcere şi nu se simţea altfel faţă de ceilalţi, Dimpotrivă, a fost mereu un exemplu faţă de toţi colegii lui, pentru că îşi dorea, iar cum dorinţa lui cea mai mare este să, poată merge, atunci el făcea tot posibilul şi se ajuta de mâini, de partea superioară a corpului, de faţă, de ochi, de gesturile pe care le făcea cu braţele şi îşi controla mişcarea pentru a reda în mod sugestiv povestirile pe care le propuneam la oră. Filmuleţul lui Iustin a avut mai multe vizualizări, pentru că, emoţional, are un impact atunci când vezi un tânăr care încearcă şi face tot posibilul să ne arate că nu neapărat picioarele sunt cele mai importante. Iustin ne-a demonstrat acest lucru mai bine decât putea s-o facă altcineva. Sinceritatea şi emoţia pe care le-a transmis nu i-a lăsat insensibili pe cei care au văzut clipul“.

„Este fericit şi acesta este şi scopul nostru, al tuturor“

Profesoara lui este încântată că elevul său se simte fericit la cursuri şi crede că şi-a atins astfel menirea: „Este un copil extrem de deschis şi de liber. Acest lucru cred că-l ajută foarte mult, dar şi mama care îl sprijină şi stă cu Iustin la ore în clasă. Este însoţitorul lui. Mă surprinde mama cât de mult s-a implicat în exerciţiile pe care le facem la şcoală. Sunt foarte mândră de ei şi îi iubesc pentru că vor mai mult, doresc să depăşească anumite bariere. Când am venit la admitere, ne-am gândit atunci cum o să se poată descurca, dar am găsit soluţii. Până la urmă, nu doar corpul trebuie să se mişte, ci şi creierul. Nu m-am mai confruntat nici eu cu situaţii de acest fel, dar l-am implicat din ce în ce mai mult şi am văzut că se simte bine, că este fericit şi acesta este scopul nostru, al tuturor. Şi la actorie citeşte cel mai mult din clasă“.

„Este un factor care motivează foarte mult clasa“

Pompiliu Ciochia, profesor de Arta actorului, a precizat că îl cunoaşte pe elevul său de mai mulţi ani, de când a prezentat o piesă la şcoala la care învăţa. A fost şi momentul în care Iustin şi-a dorit să se îndrepte către acest domeniu: „Este un copil care a depăşit dizabilitatea pe care o are şi este un exemplu pentru colegii lui, motivându-i foarte mult în activităţile pe care le facem la clasă. Mereu îi încurajează pe colegii lui şi se implică foarte mult. Participă la exerciţiile de improvizaţie şi are rezultate foarte bune. Este un factor care motivează foarte mult clasa. Mă bucur să-i fiu profesor“,mai spune Pompiliu Ciochia.