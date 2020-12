Un primar de municipiu vrea redeschiderea şcolilor şi a stadioanelor pentru spectatori

„Copiii ar trebui să se întoarcă la şcoală. Mă refer aici la elevii târgujieni, pentru că la noi numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus este mic. Am investit foarte mult în toate unităţile de învăţământ şi cred că putem lua măsurile necesare menţinerii unui risc scăzut de infectare“, este mesajul transmis de primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Solicită desfăşurarea evenimentelor sportive în prezenţa spectatorilor

De asemenea, primarul municipiului Târgu Jiu militează şi pentru desfăşurarea competiţiilor sportive în prezenţa spectatorilor: „Consider că şi evenimentele organizate în mod controlat în spaţii deschise ar putea fi permise. Avem un stadion încăpător care ne-ar permite astfel de evenimente. Anul acesta, am organizat acolo ceremonia de absolvire pentru toate şcolile din municipiu. Nu au fost probleme, am luat toate măsurile de siguranţă necesare şi am dovedit că se poate! Cred că, până la urmă, ar trebui ca aceste decizii sa revină administraţiilor publice locale, în funcţie de situaţia din fiecare localitate“.

„Putem gestiona responsabil situaţia la nivel local“

Marcel Romanescu crede că măsurile trebuie aplicate în mod diferenţiat, în funcţie de rata de infectare dintr-o anumită zonă: „Criza generată de coronavirus ne-a afectat pe toţi şi de aceea trebuie să începem să luăm măsuri care să ajute la redresarea economiei. Noi am dat dovadă de responsabilitate la nivelul municipiului Târgu Jiu şi chiar la nivelul întregului judeţ. De ce trebuie să luăm aceleaşi măsuri ca în judeţele cu probleme? Consider că am dovedit deja că putem gestiona responsabil situaţia la nivel local. Copiii trebuie să se întoarcă la şcoală, iar din punct de vedere economic trebuie să ne revenim. Foarte multe firme au de suferit, foarte mulţi angajaţi au fost afectaţi. E timpul să le salvăm locurile de muncă“.

