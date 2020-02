Un preot i-a numit „hoţi şi jegoşi“ pe enoriaşii care au muncit la renovarea bisericii. Replica oamenilor: „Până nu «ciuguleşte» ceva, nu se simte bine“

Conflictul dintre enoriaşi şi preot a început în urmă cu aproximativ patru ani, atunci când au început lucrările de reparaţie a lăcaşului de cult.



„Satul a luat iniţiativa de a renova partea exterioară a bisericii. Majoritatea oamenilor au consimţit, dar acest preot nu a prea fost de acord şi a început el lucrărilor cu un singur meseriaş. A mers prin sat şi a strâns o sumă de 700 de lei, dar nu ştim ce a făcut cu aceşti bani. După câteva zile a plecat să ceară alţi bani, iar oamenii s-au alarmat. Atunci, localnicii au hotărât să strângă banii separat ca să nu mai ajungă la părinte. Contabilitatea fost ţinută de soţul meu. Veneau oamenii şi îi aduceau acasă banii, iar el nota totul într-un registru. A ţinut o evidenţă strictă. Pentru orice plată făcută există o confirmare. Au fost mulţi săteni care, pe lângă bani, au muncit zi de zi şi au adus mâncare de acasă pentru lucrători. Preotul s-a supărat şi nu s-a implicat deloc“, povesteşte Viorica Rădulea, 65 de ani.

Ion Ciortan, un alt localnic care a muncit şi a contribuit cu bani la renovarea bisericii, spune că părintele fost prins pe picior greştit cu o factură: „L-am prins cu o factură cu materiale de care nu era nevoie la lucrările de la biserică. Şi-a însuşit materialele acelea. Le-a dus la el acasă. Oamenii s-au sesizat şi părintele a spus că va plăti factura respectivă, dar nici până în prezent nu cred că a achitat acea factură pe care erau trecute cărămizi, tubulatura şi alte materiale de care nu era nevoie la biserică.

„Îi certa pe cei care lucrau la biserică“

Maria Boncu, o localnică nemulţumită de părintele Petre Ivănuş, spune că, atunci când venea la biserică, acesta doar căuta motive de a se certa cu toată lumea: „Îi certa pe cei care lucrau la biserică. Era nemulţumit de ce se făcea acolo. Şeful echipei de meseriaşi chiar a spus că renunţă să mai lucreze, dacă părintele o să mai vină la biserică“.

Sătenii au luat decizia să continue lucrările şi la partea de interior. „Am reuşit să recondiţionăm şi pictura din interior tot cu scandal“, a precizat Minodora Boncu.

„Noi ne ocupăm de biserică, o îngrijim, iar ei o mulg?“

Totul a culminat cu acuzaţiile lansate de părintele Petre Ivănuş asupra localnicilor din Aninişu din Deal. „Cel mai mult ne-a deranjat că ne-a făcut hoţi şi jegoşi. Ne-a spus în faţă aceste cuvinte. Pe soţul meu l-a acuzat că a furat scândură, că am făcut ferestrele de la locuinţă cu banii de la biserică. (...) Când s-au încheiat lucrările, a pretins decontarea sumei de 80 de lei pentru combustibilul consumat, pentru că l-a dus de două ori pe pictor la Novaci, în condiţiile în care familia mea l-a transportat de nenumărte ori pe pictor. Adică eu nu mănânc pâine din această biserică, iar tu care mănânci tragi din banii oamenilor. M-a deranjat extraordinar. Până nu «ciuguleşte» ceva, el nu se simte bine. Am făcut demersuri la forurile superioare, dar nu ne-a băgat nimeni în seamnă, pentru că aşa ceva nu tolerăm. Acestui om (n.r.- Ion Ciortan) i-a spus că este şontorog. Nu se poate aşa ceva. Aceasta este atitudine de preot? Poate că-l iertam, dar are o atitudine arogantă faţă de noi. Vin cei de la protoerie să ne spună că biserica este al lor. Este a noastră! Păi noi ne ocupăm de ea, o îngrijim, iar o mulg? Am venit şi am muncit la biserică cu toată dragostea şi ne face hoţi“, ne povesteşte şi Minodora Capotă.

Sesizarea depusă la Mitropolia Olteniei şi la Protoieria Târgu Cărbuneşti este semnată de aproximativ 70 de săteni.



„I s-a pus «pata» pe preoteasă şi a tăbărât cu pumnii pe ea“

Pentru că biserica era închisă pe perioada derulării lucrărilor, Maria Boncu mergea la slujbă în satul vecin. „Mergeam pe perioada în care se lucra la biserica noastră la slujba de la biserica din satul vecin, Aninişiu din Valea, dar plecam cu energie negativă, pentru că, la final, începea să acuze în stânga şi în dreapta şi să jignească. Îi vorbeşte urât şi preotesei de faţă cu noi în timpul slujbei. Am decis să nu mai merg. La un praznic din sat, i s-a pus «pata» pe preoteasă şi a tăbărât cu pumnii pe ea. Eu am contribuit la un botez în familie să nu o lovească pe preoteasă cu pumnul“, a spus Maria Boncu

Lucrările de renovare de la biserica din satul Aninişul din Deal au fost finalizate în primăvara anului trecut, dar biserica este mai mult goală. Doar câteva femei din sat mai vin la slujbele părintelui.

Păintele Ivănuş: „ Le-am adus materiale şi de toate, iar ei le-au furat“



Părintele paroh Petre Ivănuş spune că localnicii care îl acuză au sustras din materiale: „Banii nu i-am strâns eu, ci doar ei. Eu m-am ocupat doar de banii strânşi de a Primăria Crasna. Le-am adus materiale şi de toate, iar ei le-au furat cum au ştiut mai bine din curtea bisericii. Eu le-am făcut bisericile, am muncit foarte mult. Sunt reclamaţii nejustificate. Eu nu am mâncat niciun ban, ci dimpotrivă mi*am pus tot salariul meu pentru a ajuta bisericiole. Am venit la această parohie acum 18 ani şi am găsit-o în paragină. Am renovat bisericile amândouă, le-am acoperit cu tablă, le-am înfrumuseţat pictura, garduri şi am făcut tot ceea ce este nou. Nu am avut nicio ceartă şi niciun scandal. Eu nu am mai pus mâna pe bani, pentur că am văzut că aceşti oameni sunt recalcitranţi şi i*am lăsat pe ei să strângă. Nu au vrut să lujreze corect, cu firmă autorizată, uc contract de muncă, firmă autorizată, eu m-am detaşat şi mi-am văzut de treabă ca să strâng bani şi să plătească meseriaşii. Am plătit din banii mei personali pictorul care a lucrat ultima dată pentru că au refuzat să mă ajute. Am dat 50 milioane la pictor din banii mei. Eu mi-am pus sufletul să le înfrumuseţez sfintele biserici pentru că erau în paragină. (...) Eu am lăsat în urma mea lucruri frumoase. Nu au muncit la preot acasă. Biserica este a comunităţii. Eu am acuzat şi am pus probema dispariţiei multor materiale aduse de mine de acasă din curtea bisericii“.

Protopopul Iulian Mărgineanu de la Protoieria Târgu Cărbuneşti spune că se derulează o anchetă şi că se va lua o decizie în această săptămână: „Situaţia se cunoaşte şi este o anchetă în derulare şi în această săptămână se va discuta în cadrul Sfintei Mitropolii. Părintele are documente şi a fost anchetat. Noi cunoaştem respectivele persoane şi să aibă răbare că în biserică totul se rezolvă în mod onorabil şi frumos. Părintele a făcut şi fapte rele, aşa cum este acuzat, nu doar rele“.