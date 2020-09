Traseist politic, candidatul principal al PNL Gorj pentru Senat

Ion Iordache, unul dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Gorj, a primit locul 1 la Senat pe lista PNL pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.

El deţine o firmă de construcţii, care are numeroase contracte de modernizări de drumuri încheiate cu firmele statului. Iordache mai deţine şi un fond de vânătoare, un restaurant şi mai multe lacuri piscicole.

În perioada în care fost preşedinte al ALDE Gorj, Ion Iordache şi-a impus o rudă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei. El susţine acum că nu a fost membru în Partidul Social Democrat, ci doar colaborator.

„Eu nu sunt politician, ci îmi doresc să fac treabă. Am fost să încerc o colaborare cu PSD, dar nu am fost membru PSD niciodată, dar am ajuns la concluzia că acolo nu se poate face treabă şi că este o construcţie destructivă. Oamenii din conducerea PSD sunt în mare majoritate nişte căpuşe care s-au lipit acolo de-a lungul timpului, pentru că au fost tot timpul la butoanele resurselor şi sunt foarte mulţi care nu au făcut nimic în viaţa lor. Am constatat că nu am cum să fac treabă cu nişte oameni care nu îşi doresc, nici nu ştiu şi nici nu pot“, susţine Iordache.

Ion Iordache mai spune că este susţinut de comunităţile din sudul judeţului: „Dorinţa de a mă implica a fost susţinută de comunităţile din jurul localităţii mele şi de sudul judeţului şi de primarii acestor localităţi. A fost o dovadă că cei de la PNL Gorj sunt determinaţi şi că vor să meargă până la capăt cu proiectul pentru judeţul nostru, adică de a câştiga alegerile locale prin reprezentanţii pe care-i au la nivel locale. Marea majoritate a oraşelor sunt de la PNL şi vor rămâne în continuare. Se creează premisele ca PNL să crească în tot judeţul. O să avem şi mai mulţi parlamentari“.

„Nu a existat vreo opoziţie“

Dan Vâlceanu, preşedintele PNL Gorj, a declarat că Iordache nu a fost membru PSD şi că decizia de a veni la PNL a fost luată în urma discuţiilor cu membrii Comitetului Judeţean al PNL: „Nu a fost membru PSD şi a explicat aceast lucru public în cadrul unei comferinţe de presă. A fost o solicitare venită din partea mea de a se alătura echipei noastre. Şi-a luat ceva timp de gândire şi a spus, la final, că acceptă să vină alături de noi. Înainte am avut o discuţie informală cu membri Comitetului Judeţean şi nu a existat vreo opoziţie din partea lor sau puncte de vedere contrare a acestei intergrări a domnuluui Iordache“.

Vâlceanu a explicat şi poziţia lui Ion Iordache în funcţia de preşedinte al ALDE Gorj: „ALDE a fost în alianţă cu PSD la guvernare, dar a votat moţiunea de cenzură şi a sprijinit instalarea guvernului liberal. În prezent, ALDE nu mai este o formaţiune demnă de luat în seamă“.

