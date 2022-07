Soluţia găsită de un arhitect pentru costuri zero la încălzirea locuinţei. „Spre asta trebuie să ne îndreptăm“

Alexandru Hortopan, care este şi profesor la Liceul de Arte din Târgu Jiu, şi-a dotat locuinţa construită pe malul lacului de acumulare de pe râul Jiu cu pompe de căldură, care funcţionează cu ajutorul energiei electrice, iar de curând beneficiază de energie electrică de la un sistem de panouri fotovoltaice. „Iarna trecută am reuşit să am costuri foarte mici cu încălzirea locuinţei, de până în 1.000 de lei, în condiţiile în care nu aveam panourile solare“, a spus Alexandru Hortopan.

„Eu sper să ajung la costuri zero sau chiar să primesc bani“

Arhitectul speră să aibă costuri zero cu încălzirea locuinţei şi, mai mult decât atât, chiar să primească bani: „Am în urmă cu puţin timp contractul de prosumator cu furnizorul de energie electrică. În felul acesta, nu a mai fost nevoie să îmi achiziţionez acele baterii de captare a energiei electrice şi energia electrică produsă de aceste panouri intră direct în reţea. Vara produc clar mai mult decât consum, iar la iarnă ceea ce consum se va compensa cu energia electrică produsă în plus. Eu sper să ajung la costuri zero sau chiar să primesc bani pentru energia electrică pe care o produc“.

La ce sumă s-a ridicat investiţia

Investiţia în panourile fotovoltaice s-a ridicat la suma de 10.000 de euro. „Investiţia este de aproximativ 1.000 de euro pe Kilowatt. Eu am pus un sistem de 10 KW, care cred că este mai mult decât suficient pentru locuinţa mea. Am preferat să le pun pe o platformă la sol, deoarece mai trebuie curăţate ca să capteze cât mai bine razele soarelui şi în cazul în care se aflau pe acoperiş aş fi ajuns mult mai greu la acestea“, a relatat Alexandru Hortopan.

Suprafaţa ocupată de panourile fotovoltaice este de 40 metri pătraţi.

Casă construită cu un grad ridicat de eficienţă energetică

Arhitectul a spus că locuinţa în suprafaţă de 394 metri pătraţi este construită cu un grad ridicat de eficienţă energetică: „Spre acest sistem trebuie să ne îndreptăm şi am observat că de când au început să crească preţurile la gaze şi energie electrică, oamenii sunt mult mai atenţi la modul în care îşi construiesc casa şi la gradul de eficienţă termică. Eu mi-am construit casa cu un zid de 40 de centimetri, cu 10 cm. izolaţia, cu faţadă ventilată. Prietenii mă sfătuiau atunci să nu arunc banii, iar acum toţi spun cât de bine este să ai o casă eficientă energetic“.

