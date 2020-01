Secţia Drumurilor Naţionale Târgu Jiu are un nou şef

La conducerea Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu a rămas inginerul şef adjunct Bogdan Chelaru.

„Sunt la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, tot în cadrul instituţiei. Am solicitat, în urmă cu două săptămâni, transferul meu la Regionala de la Craiova. Mulţumesc colegilor cu care am lucrat şi cu care o să lucrez în continuare. Nu am plecat pe un alt continent şi nici la o altă firmă. Suntem colegi de Regională. Spre deosebire de alţii, eu am avut demnitate şi am spus «Stop», «Plec», pentru că este mai bine aşa poate şi pentru mine, dar şi pentru alţii. Cu veniri, cu plecări, politica de cadre o face fiecare cum vrea“, a spus Ion Tudor.

Ion Tudor are cuvinte de laudă la adresa celui care i-a luat locul: „Am avut rezultate la drumurile naţionale pentru că am avut un colectiv foarte bun. Am avut colegi extraordinari şi dintre colegii mei foarte buni, inginerul şef, a ajuns în locul meu. Este un tânăr care a terminat Facultate de drumuri şi poduri, ştie carte şi sunt convins că va reuşi să facă şi el o echipă la fel de bună“.