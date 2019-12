S-a stins din viaţă Ileana Bacîtea, fostă solistă a Ansamblului folcloric „Doina Gorjului“

Teribila veste a fost anunţată de către interpreta Natalia Gorjeanu: „Cu durere în suflet anunţ trecerea în nefiinţă a dragei mele prietene şi colege Ileana Bacîtea“.

Regretata artistă a cântat de la vârsta de 15 ani şi s-a angajat la Ansamblul artistic „Doina Gorjului“ la vârsta de 20 de ani. A rămas alături de acest ansamblu şi în momentele dificile, astfel că a cântat mult timp fără să fie plătită.

„În perioada anilor ’90 erau mari probleme, dar n-am ţinut cont de propuneri şi am rămas alături de o mână de oameni cu care am şi salvat ansamblul de la desfiinţare. Neavând fonduri, o perioadă mare de timp, cântam fără a fi plătiţi şi aşa am reuşit să-l menţinem în viaţă“, îşi amintea artista într-un interviu pentru Adevărul.

A dorit să ducă mai departe cântecul gorjenesc. „În cântecul meu se regăsesc perle ale folclorului. Am preluat piese de muzică populară de la mari artişti: Filofteia Lăcătuşu, Maria Apostol, Maria Lătăreţu, pentru că am vrut să duc mai departe folclorul tradiţional. Aceste renumite şi neuitate soliste trăiesc prin noi şi cântecele noastre“, povestea Ileana Bacîtea.