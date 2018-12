Ce sancţiune a primit spitalul în care un bătrân cu degerături a murit după ce a stat trei zile fără să fie operat. „De trei ori am cerut transfer, de trei ori au refuzat“

Spitalul şi Ambulanţa au fost sancţionate cu amenzi de câte 10.000 de lei fiecare. Unitatea medicală din Motru a fost amendată, pentru că nu a gestionat în mod corespunzător situaţia, iar Serviciul Ambulanţă Judeţean Gorj pentru că a refuzat să transfere bolnavul.



Reprezentanţii Ambulanţei Gorj spun că vor contesta amenda, pentru că transferul nu fusese aprobat de niciun medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. „Ambulanţa nu a preluat cazul, pentru că nu avea avizul medicilor de la Spitalul Târgu Jiu. Există un protocol care nu ne lasă să plecăm fără acordul medicilor”, a menţionat Jana Prejbeanu, directorul medical al Ambulanţei Gorj.

Managerul spitalului din Motru, Alin Efrim, susţine că trei trei a fost solicitat transferul la spitalul din Târgu Jiu, dar că de fiecare dată s-a primit răspuns negativ:

„De trei ori am cerut transferul la Târgu Jiu, de trei ori am fost refuzaţi. Am încercat şi la Ambulanţă, pentru că putem trimite cazurile grave fără acord prealabil, dar nici de acolo nu am primit un răspuns pozitiv, pentru că ne-au transmis fax că nu avem acordul celor de la Târgu Jiu. Poate că eu aş fi informat Ministerul Sănătăţii cu privite la ceea ce se întâmplă”.