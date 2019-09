Primar exasperat de birocraţia din România. A cheltuit o sumă uriaşă doar pentru întocmirea documentelor

Izvorul ar putea să alimenteze două sate, unde locuitorii se confruntă cu lipsa apei în perioadele secetoase. Problema este că izvorul se află pe un teren deţinut de Direcţia Silvică Gorj. De peste un an de zile încearcă Primăria Tismana să întocmească documentele necesare pentru transferul terenului şi obţinerea avizelor necesare, dar fără un rezultat.

Primarul localităţii, Marian Slivilescu (PSD), a declarat că suma cheltuită până acum doar pentru întocmirea documentaţiei este de peste 50.000 de lei. Primarul localităţii este exasperat de birocraţia de care se izbeşte.

„Vrem să folosim un izvor, Pârgavu, pentru a alimenta satele Vâlcele, Topeşti şi, parţial, Gornoviţa. În perioada secetei am fost nevoiţi să cărăm cu cisterna apă la vreo 20 de gospodării. Un izvor care alimentează pârâul Pârgavu a cărui apă se pierde după un kilometru ca urmare a fenomenului carstic. Noi vrem să-l captăm şi putem să-l aduce cu uşurinţă la gospodăriile care sunt în suferinţă, dar am avea o rezervă de apă pentru aproximativ 1.000 de persoane în situaţia în care este secetă, rezerva ar fi o mană cerească pentru noi. De anul trecut umblăm din poartă în poartă şi din uşă în uşă pentru că acolo este domeniul forestier al statului. Cu toate că nu se va tăia niciun copac pentru a realiza această captare, ne-a trebuit studiul hidro-geologic, studiu pedostaţional, ridicări topografice, cadastrări ale terenului şi extrase din cartea funciară de la terenul pe care îl dăm în schimb. Suntem în alergătură de un an şi ceva şi am cheltuit, cu studiul de fezabilitate, peste 50.000 de lei şi nu ştiu dacă o să avem sorţi de izbândă, ca şi cum am face acolo o construcţie dăunătoare naturii. Pur şi simplu luăm 0,8 litri pe secundă din acel pârâiaş care oricum se pierde. Este vorba de o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi de teren, pentru care este o întreagă aventură să fie scoşi din domeniul silvic al statului şi să-l treci în cel public. Sperăm ca în această toamnă să finalizăm cu toate avizele, pentru ca la anul să ne apucăm de lucrări“, a povestit primarul Marian Sliviulescu.

Chirie de 120.000 de lei pentru folosirea unui drum forestier

Primarul localităţii Tismana este spune că doar pentru că trebuie să folosească şi să ocupe o bandă a drumului forestier trebuie să achite o chirie şi garanţie de 120.000 de lei: „Este un lucru extraordinar de greu să răzbaţi prin hăţişul birocratic. Sunt legi care nu se cuplează, deşi există o prevedere legală că pentru lucrările de interes naţional sau local, inclusiv pentru captările de apă, aceste terenuri se dau gratuit, normele de aplicare ale acestei legi nu au apărut, iar Direcţiile Silvice consideră că trebuie să le dăm teren la schimb sau să achităm chirie pe drumul forestier pe care îl folosim, că trebuie să dăm garanţii pentru folosirea drumului. Toate astea se fac pe nişte sume uriaşe. Numai garanţia şi chiria că folosim o parte a drumului forestier este de 120.000 de lei“.

În schimb, în privinţa unui teren aflat în proprietea privată, tranzacţia s-a finalizat în câteva zile. „În capătul celălalt al reţelei va fi bazinul de 70 de metri cubi, iar cetăţeanul care este vecin cu locul de amplasare al bazinului în patru zile a mers cu noi la notariat şi am rezolvat problema“, a relatat primarul Marian Slivilescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: