Medicii de la Ambulanţă se plâng că sunt priviţi ca nişte simpli cărăuşi de către colegii de la spitale

Medicul Claudiu Constantinescu, noul manager interimar al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj, a precizat că au existat o serie de disensiuni în special cu medicii de la spitalul din Târgu Jiu, cel mai mare din judeţ:

„Este o relaţie destul de veche între noi, ca medici, dar am sesizat la un moment dat o oarecare atitudine inegală, de pe un alt nivel în ceea ce priveşte colegii din spital, respectiv cei de la Serviciul de Ambulanţă şi am încercat să reglez atât cât am putut acest mod de abordare, pentru că este vorba de pregătire de acelaşi nivel de condiţii de activitate, totuşi, dure în care lucrăm şi a trebuit să fac în aşa fel încât să fim trataţi cu respectul cuvenit de către medicii care primesc pacienţii aduşi de noi. Au fost situaţii în care eram consideraţi cărăuşi sau situaţii în care te plimbai cu pacientul de parcă era adus din proprie iniţiativă“.

Pacientul are de suferit

Claudiu Constantinescu susţine că au fost chiar situaţii în care s-a întârziat intervenţia din cauza unor conflicte de acest gen: „S-a întârziat mult finalizarea unei intervenţii ca urmare a unor atitudini de acest fel.

S-au făcut anumite întâlniri la momentul respectiv pentru a discuta situaţiile apărute“.

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, susţine că nu a fost informat în legătură cu anumite disensiuni dintre medicii de la Ambulanţa Gorj şi cei de la spital.

Criză de medici

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj se confruntă în prezent cu o criză de medici. Doar cinci medici participă la intervenţii. „Sunt puţini medici faţă de activitatea pe care o desfăşurăm. Doar cinci medici avem la dispoziţie, iar alţi doi sunt în dispeceratul integrat al Ambulanţei. Este un minim la care putem să ne desfăşurăm activitatea. Dacă lipseşte unul dintre ei, atunci situaţia se complică“, a mai precizat managerul de la Ambulanţa Gorj.

Din acest motiv, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj a scos la concurs şase posturi de medici: „Am scos la concurs şase posturi de medic şi urmează să îl scoatem şi pe cel de-al şaptelea. În aproximativ o lună va avea loc concursul. Sunt discuţii cu anumiţi medici pentru a veni să participe la concurs“, a precizat medicul Claudiu Constantinescu.

Vă mai recomandăm să citiţi

Accident cu patru victime în faţa Parcului Central din Târgu Jiu

Romii dintr-un cartier al municipiului Târgu Jiu se plâng că sunt terorizaţi de haitele de maidanezi