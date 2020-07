Incendiu într-o secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în care sunt internaţi pacienţi suspecţi de COVID-19

Salvatorii au constatat că un corp de iluminat dintr-i baie degaja fum dens. Până la sosirea pompierilor, angajaâii spitalului au deconectat de la energia electrică corpul de iluminat şi acţionaseră cu un stingător.

„Apelul a fost initiat de catre un angajat al spitalului care semnala faptul ca incendiul se manifesta la Secţia Neurologie destinată pacienţilor suspecţi de infecţia cu noul coronavirus.

La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoplatforma pentru lucru la înălţimi, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşsamentului de Pompieri Tg-Jiu.

Echipajele de interventie au constatat ca o lampa de iluminat dintr-o baie situata pe holul sectiei degaja fum dens. Lampa fusese deconectată de catre angajatii spitalul care acţionaseră cu un stingător pentru stingerea incendiului.

S-a efectuat aerisirea încăperii si a holului.

Din fericire, nimeni nu a suferit leziuni in urma acestui incident, saloanele in care se afla pacienţii nu au fost afectate, nu s-a impus evacuarea pacienţilor sau a personalului medical, iar in prezent activitatea spitalului se desfasoara in conditii normale“, a precizat Flşorin Chism, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj