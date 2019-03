Femeie acuzată că şi-a tranşat bebeluşul şi l-a aruncat la câini

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a deschis o anchetă, iar femeia este acuzată de pruncucidere. Totul a pornit de la mărturisirea făcută de către ceilalţi copiii la ora de dirigenţie, când au mai mulţi copii care provin din familii sărmane au povestit cu ce probleme se confruntă acasă. „Au început să spună şi ei că au avut un caz tragic în familie. Că mama lor a fost însărcinată, a născut acasă şi a dus bebeluşul în pod. Spuneau că ea chiar l-ar fi omorât, l-ar fi pus într-o postavă în podul casei şi după ceva timp au mai găsit doar sânge în pod. Eu, 80-90% tind să-i cred pe copii şi nu cred că au vrut să spună. Eu cred că mai mult le-a scăpat treaba asta. Sunt nişte copii foarte izolaţi, retraşi şi timizi. Nu prea vorbesc. Au fost luaţi de Poliţie şi duşi la centrul din Târgu-Cărbuneşti. Am fost extrem de şocat să aud aşa ceva. Şi eu, şi întregul colectiv de la şcoală”, a relatat Cristian Diaconescu, directorul şcolii din Jupâneşti.

„Toată lumea a auzit“

Mulţi dintre localnicii din Jupâneşti cunoşteau aspectele înfiorătoare relatate de copii, dar nimeni nu a sesizat poliţia.

„Ştiam de doi ani. Copiii au povestit la o înmormântare. Au spus că a născut acasă, l-a dus în pod, apoi l-a tranşat şi l-a aruncat la câini. Nu i-a crezut nimeni pe copii. Cei mai mici mai şi inventează. Nu prea au crezut oamenii. De asta nu m-am dus şi eu la poliţie. Toată lumea a auzit. Copiii au povestit peste tot treaba asta. Am dat şi eu declaraţii la poliţie şi am spus ceea ce ştiu”,

a precizat un localnic.

Primar: „Acum doi sau trei ani părea însărcinată“ Primarul comunei Jupâneşti, Petre Guşiţă, susţine că femeia părea este cu frica lui Dumnezeu şi că este greu de crezut că au făcut o asemeneda grozăvie: „Nu am avut niciodată probleme cu ei. Nu figurează pe lista ajutoarelor sociale. Am auzit şi eu acum de la şcoală de cele întâmplate. Eu sper să nu fie aşa pentru că nu o cred în stare pe acea femeie de aşa ceva. Pare cu frică de Dumnezeu. E adevărat că au mai spus femeile că acum doi sau trei ani părea însărcinată, dar eu nu am stat să analizez. Eu sper din tot sufletul să nu fie adevărat ce se aude“.

Copiii au fost internaţi într-un centru de plasament

Copiii femeii au fost internaţi într-un centru de plasament. „Avem acordul părinţilor. Este o investigaţie penală şi nu pot să vă spun mai multe. Urmează să facem şi noi o anchetă, să evaluăm situaţia acestei familii”. Lucian Zălog, directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, a precizat că părinţii şi-au dat acordul cu privire la internarea copiilor“.

Mama nu recunoaşte

Mama acuzată de pruncucidere susţine că nu este nimic adevărat şi că totul este o invenţie: „Am fost la Parchet. M-au chemat domnii procurori. Am spus că nu este adevărat. Să vină şi să ancheteze. Eu am mai rămas însărcinată după cei patru copii, dar am făcut avort la spital, la Târgu-Cărbuneşti. Nici vorbă să nasc acasă ori să omor copilul! Cum să omor eu un copil?”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: