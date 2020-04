Disperarea unei familii din Gorj care nu poate aduce acasă cadavrul rudei ucise în Grecia, din cauza lipsei banilor

Familia a fost anunţată despre decesul Valeriei Oblezniuc în urmă cu aproximativ două săptămâni, dar nu a avut banii necesari pentru repatrierea femeii. Laurenţiu, fratele victimei, a spus că autorităţile au anunţat că a fost vorba de o infracţiune şi că sora sa a fost ucisă, dar că făptaşul a fost prins.

Mamei tinerei gorjence i s-a comunicat că trebuie să achite suma de 3.500 de euro pentru repatrierea cadavrului, dar femeia nu dispune de o sumă aşa de mare de bani şi a plecat să muncească în Germania. Autorităţile elene au stabilit ca termen final pentru plata sumei data de miercuri, 29 aprilie. În caz contrar, românca va fi incinerată sau îngropată în Grecia.





În localitatea Turceni a fost demarată o campanie de strângere de fonduri: „Mama a venit duminica trecută la poartă, plângând, să o ajut, că pleacă în Germania să muncească. Autorităţile elene au dat termen până miercuri să achite suma necesară. Am început să strângem banii. Am pus cutiile pentru donaţii prin oraş. Am vorbit şi cu doamna primar, care s-a mobilizat repede“, a precizat părintele paroh Antonie Făiniş, de la Parohia Strâmba Jiu.

Banii au fost strânşi

Suma de care este nevoie pentru repatrierea femeii a fost aproape srânsă. „Consulatul a pus familia în legătură cu o firmă care se ocupă de repatrieri. Are o mătuşă în Târgu Jiu, care a reuşit să strângă o sumă de 1.000 de euro. Am strâns şi noi 1.000 de euro şi fratele fetei decedate a mai strâns o sumă de bani. Am anunţat avocata pentru a face demersurile şi sperăm că săptămâna viitoare va fi organizată înmormântarea“, a mai precizat părintele Făiniş.





Acesta a mai spus că Asociaţia „Redescoperă România“ din Grecia a mai oferit un sprijin de 2.300 de lei, iar o altă sumă de bani va fi donată de soţia unui preot din Grecia.

Contul în care se pot face donaţii este: RO67INGB0000999909570986-Florea Adrian.