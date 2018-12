Cum şi-a transformat corpul o tânără mutilată într-un incendiu. Niciun medic n-ar fi fost în stare de aşa ceva

Nadia a suferit un accident în copilărie, iar partea stângă a corpului a rămas mutilată. A dorit să îşi ascundă cumva într-un fel corpul afectat şi a apelat la tatuatorul Costi Azoiţei, care deţine primul salon de tatuaje din Romania care s-a inscris vreodată la o convenţie internaţională de tatuaje. „Nadia împreună cu soţul ei au venit la mine la salon pentru a ne cunoaşte şi pentru a vedea problema pe «viu», in urma unei recomandări din partea unui tatuator din Arad, localitatea lor de domiciliu. Am discutat puţin despre problema ei şi am si întrebat-o cum a reuşit să aibă aşa cicatrici. Mi-a povestit că pe la vârsta de doi ani şi jumătate a avut un accident caznic şi s-a opărit cu apă“, ne-a spus Costi.

„O alternativă viabilă pentru chirurgia plastică“

Nadia a avut unele compexe în copilărie din cauza corpului maltratat. Ea şi-a dorit un tatuaj pentru a-şi ascunde imperfecţiunile.

„Traume nu a avut pentru ca a avut familia lângă ea, dar mi-a povestit că a avut complexe în copilarie şi adolescenţă. Ideea tatuajului i-a venit chiar ei, după ce a citit un articol in care se povestea despre acoperirea de cicatrici. Nu ne cunoaşteam dinainte şi a venit la mine prin recomandare. Nadia este convinsă că promovarea acestor proiecte este importantă, acoperirea cicatricilor cu ajutorul tatuajelor fiind o alternativă viabilă pentru chirurgia plastică,

ne relatează Costi.

„Am încercat să transpun în acest proiect perioada vieţii posesoarei“

Costi i-a propus Nadiei desenul pe care urma să-l realizeze pe corpul ei. Nadia şi cu soţul ei au venit cu tema tatuajului. „Proiectul a fost alegerea mea. Ştiam, deja, că va fi un proiect foarte mare şi că va trebui să arate ca un întreg. Au venit doar cu ideea să fie ceva rock şi wow. Am încercat să merg foarte mult pe o combinaţie de neo tradiţional combinat cu arta orientală, parte artistică pe care cred că o prefer cel mai mult în tatuajele pe care le execut. Ca simbolistică, am încercat să transpun în acest proiect perioada vieţii posesoarei (de până acum), am pornit de jos cu o floare de lotus mai tânără, care reprezintă puritatea corpului şi a sufletului, m-am gândit la ea cand era copil mic şi nu avea cicatricile, apoi am continuat cu un cap mare de dragon, prin care am vrut să redau, în primul rând, necazul, datorit gurii care este deschisă (un râu care se abate) iar prin dimensiunea dragonului, el fiind reprodus pe o porţiune de piele foarte mare, am vrut să redau puterea, protecţia si inţelepciunea pe care acel copil, prin aşa experienţă, le-a dobândit. Am continuat cu un tigru care reprezintă ferocitatea, puterea şi forţa, care sunt de fapt atributele fizice ale acestui animal puternic, prin care am vrut sa redau toată perioadă ei de luptă cu acest necaz“, a povestit pentrul adevarul.ro Costi Azoiţei.