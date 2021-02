Cum au profitat artiştii de la Ansamblul „Doina Gorjului“ de pauza determinată de pandemia de COVID-19

Claudia Torop, directorul artistic al Ansamblului folcloric, a precizat că soliştii şi instrumentiştii au aut timp suficient pentru a lucra în studio şi au reuşlit să înregistreze două albume: „Toţi artiştii au avut de suferit, în special cei care activează în mod independent. La Ansamblul „Doina Gorjului“ am mers înainte, ca şi când pandemia nu există. Am profitat de această perioadă. Am reuşit să imprimăm două albume cu interpreţii ansamblului şi cu fiecare instrumentist de la ansamblul nostru. Dacă nu aveam această perioadă de pauză, nu cred că reuşeam să imprimăm cele două albume“.

Primul spectacol cu public mai numeros va avea loc de Dragobete, la Sala Sporturilor din Târgu Jiu, alături de Ducu Bertzi.

Spectacolul „Drago-bertzi“ se va desfăşura miercuri, 24 februarie, de la ora 19.00. „Este o întâlnire foarte interesantă între un titan al muzicii folk, Ducu Bertzi, şi artiştii Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului“. Biletele s-au pus în vânzare şi avem un număr interesant de rezervări şi au început să se facă chiar oficial înainte de a fi lansat afişul, ceea ce înseamnă pentru noi că publicul este dornic să participe la un eveniment cultural. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0736.647.432, la Agenţia Teatrului deschisă zilnic între orele 9,00 şi 18,00“, a precizat Cosmin Brehuţă, directorul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“.