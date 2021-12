Iulia Blondea, jurnalista din Gorj jefuită la marşul AUR: „Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla aşa ceva chiar de Ziua Naţională a României“

Jurnalista Iulia Blondea, corespondenta RTV din Gorj, transmitea de la marşul AUR organizat de 1 Decembrie la Alba Iulia şi avea portofelul în rucsacul pe care îl ţinea în spate.

După ce a încheiat transmisiunea, aceasta a constatat că rucsacul era deschis, iar portofelul cu bani şi documente nu mai era.

„Cineva mi-a deschis rucsacul în timp ce mă aflam la marşul organizat în centrul oraşului Alba Iulia. Mi-a fost furat portofelul în care aveam documente, carduri bancare, permisul de conducere, cartea de identitatea şi aproximativ 800 de lei. M-a anunţat o doamnă că am rucsacul deschis şi atunci am constatat că nu mai am portofelul. Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla aşa ceva chiar la o manifestare legată de Ziua Naţională a României“, a povestit jurnalista.

Iulia Blondea a sesizat Poliţia şi speră că îşi va recupera portofelul.

„Am sesizat Poliţia în legătură cu cele întâmplate şi s-a deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt. Poliţiştii mi-au spus că se vor face verificări, că se va încerca să se identifice eventuale camere de supraveghere video, să fie analizate imaginile. Este un dosar cu autor necunoscut, dar sper să fie găsit făptaşul“, a declarat ea.

Vă recomandăm să citiţi şi