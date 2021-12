Bătrână găsită moartă în râul Gilort. Femeia fusese dată dispărută de câteva zile

„Am fost solicitaţi în sprijin de către colegii de la IPJ pentru căutarea unei persoane de sex feminin in vârstă de 73 de ani, dispărută in comuna Bărbăteşti, satul Socu. Din păcate, aceasta a fost găsită în urmă cu puţin timp în râul Gilort, decedată. Colegii noştri au intervenit pentru a scoate persoana din apă, iar poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor in care a survenit decesul“, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Femeia trăia singură după decesul soţului şi a celor doi copii

Femeia trăia singură după decesul soţului şi a celor doi copii. Ea a fost văzută ultima dată de către un vecin, la care a ajuns fără încălţăminte: „Unul dintre copii a decedat în urma unui accident, iar celălalt ca urmare a unei afecţiuni medicale. Trăia singură. A dispărut de duminică, dar abia ieri s-a anunţat dispariţia dumneaei. Am participat şi eu la căutări. A mers la un vecin fără încălţăminte, doar în papuci, şi i-a spus că vine de la dentist. Probabil că a suferit o comoţie cerebrală. Se va stabili exact cauza decesului. Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat“, a relatat primarul comunei Bărbăteşti, Adrian Mangu.



