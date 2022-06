Bacalaureat 2022: Candidatul care a fost nevoit să reia examenul la Limba Română pentru că i s-a dat o foaie greşită şi a reuşit să obţină nota 10

Acesta a absolvit la profilul Matematică-Informatică intensiv. Alexandru Trifu a spus că a întâmpinat o problemă în timpul probei de Limba şi Literatura Română şi se aştepta să obţină o notă mai mică: „Ştiam că făcusem la Bac, dar nu mă aşteptam să fie chiar aşa de bine şi să meargă totul aşa cum mă aşteptam, pentru că, de obicei, se corectează la sânge şi este o problemă cu redactarea.

Cele mai mari emoţii le-a avut la Limba şi Literatura Română, pentru că acolo este cel mai subiectiv. Mai mult, am avut un eveniment neferict în timpul probei şi nu mă aşteptam să se încheie totul aşa de bine. Mi s-a dat o foaie de examen greşită şi apoi a trebuit să transcriu de pe ea şi am pierdut timp. Era foaia de examen model şi nu avea acel chenar negru, care se sigilează peste nume. Nu era conformă. Atunci când s-a observat eu scrisesem două pagini şi a trebuit să le rescriu. Am pierdut timp, dar m-a redresat“.

A fost admis la Politehnic

Alexandru a fost admis la una dintre cele mai dificile facultăţi din ţară. „Am intrat la Facultatea de Automatică de la Politehnica Bucureşti. A fost în mai un examen de preadmitere. S-au scos 50 de locuri şi am intrat“, spune tânărul.

Acesta a precizat că actul educativ a fost afectat în perioada pandemiei: „Cu şcoala a fost mai greu în pandemie, dar cine a vrut să înveţe a învăţat. Cursurile nu au fost aşa cum ar fi trebuit“.

„Subiectele au fost foarte accesibile“

Ana Maria Bîzgă a reuşit şi ea o perfomanţă remarcabilă la examenul de Bacalaureat: 10 la toate probele. Şi ea ne spune că a avut cele mai mari emoţii la Limba Română: „Mă aşteptam să obţin note maxime la Matematică şi Informatică, dar nu şi la Limba Română, pentru că este subiectiv şi puteam să fiu depunctate.

Subiectele au fost foarte accesibile. Nu mi s-au părut grele“.

Ana Maria a fost şi ea admisă din primăvară la facultate: „Am fost admisă la Facultatea de Automatică şi Calculatoare di cadrul Universităţii Tehnice din Cluj,. Am participa la simulare şi am fost admisă cu 9,40“.

Tot media 10 la Bacalaureat a obţinut şi Ana Stoica, de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu“.

