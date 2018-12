Au mers la colindat cu un robot. Echipa „Technogods“ are nevoie de sprijin pentru a participa la o nouă competiţie

În urmă cu câteva zile, au fost prezenţi la Primăria municipiului Târgu Jiu, iar ieri la sediul Complexului Energetic Oltenia. Robotelul a avut succes şi le-a adus liceenilor multe daruri

Echipa de robotică „Technogods“ trebuie să construiască un nou robot pentru a participa la viitoarele competiţii.

„Din februarie anul viitor va începe competiţia de robotică BRD First Tech Challenge şi suntem din nou în căutare de sponsorizări. Facem apel la toate firmele şi companiile care cred că ne pot ajuta să ne contacteze la numarul 0727046213. Competiţia de anul acesta a venit cu o nouă temă, Rover Ruckus, care este cel puţin la fel de interesantă ca cea de anul trecut, însă o nouă temă înseamnă un nou robot. Pentru a reuşi să surprindem în continuare lumea, la inceputul acestui sezon am reîntregit echipa, acum fiind formată din 11 membri, tineri şi pregatiţi să cucerească lumea în domeniul roboticii, dar pentru asta avem nevoie de foarte mult ajutor. Până acum ne-am gândit la ideile ce sperăm noi să ne aduca succesul şi am început să construim şi să programăm diferite prototipuri. Pentru a putea ajunge cu un robot la forma finală este nevoie de sute, sau chiar mii de ore de muncă pe care noi suntem gata să le oferim, dar un rol foarte important este şi factorul financiar. Rugăm pe toată lumea care crede ca ne-ar putea ajuta să ne contacteze cât mai repede cu putinţă“, a spus Alex Budin, mentor al echipei, alături de Mihaela Runceanu, director adjunct al Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu“.