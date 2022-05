Întârzieri mari la construcţia centurii municipiului Târgu Jiu. „Cred că este nevoie de o prelungire de contract de un an de zile“

Lucrările de construcţie a drumului de centură a municipiului Târgu Jiu sunt întârziate cu mult. Societatea italiană Secol se ocupă de construcţia variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu.

Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, a făcut miercuri, 4 mai, o vizită pe şantier şi a spus că termenul de finalizare trebuie prelungit cu aproximativ un an de zile: „Am făcut o vizită pe şantierul drumului de centură şi se lucra în cinci puncte. Sunt unele zone unde terasamentele s-au realizat şi se poate turna asfalt. Sunt alte zone în care se lucrează la terasament şi altele în care se lucrează la poduri. Lucrările înaintează destul de greu. Sunt ceva probleme şi vor încerca să le rezolvăm în perioada următoare. Vom încerca să-i sprijinim. Termenul de finalizare a fost luna august a acestui an, dar este clar că nu va fi finalizat. După analiza pe care am făcut-o, cred că este nevoie de o prelungire de contract de un an de zile“.

Lipsa forţei de muncă şi decontări făcute cu întârziere

Prefectul de Gorj a menţionat că principalele probleme cu care se confruntă constructorul sunt lipsa forţei de muncă şi unele întârzieri în privinţa decontării lucrărilor: „Constructorul se confruntă în primul rând cu lipsa forţei de muncă. Mai sunt unele întârzieri cu decontările. Datorită unor neconforrmităţi pe car le-au primit de-a lungul timpului au mai fost probleme cu decontările, chiar dacă acestea au fost rezolvate. Sper ca lucrurile să decurgă oarecum normal“.

Cu toate acestea, prefectul spune că nu se ia în calcul o reziliere a contratului: „Asta ar însemna mult timp pierdut. trebuie să ne încadrăm cu finalizarea lucrărilor până la finalul anului 2023, pentru a nu exista probleme cu finanţarea europeană“.



Prima companie care a câştigat licitaţia, tot societate italiană, nu a reuşit să respecte graficul de lucrări şi s-a ajuns la rezilierea contractului.

