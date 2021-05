Zeci de pacienţi aşteaptă un medic anestezist, la Găeşti, pentru a putea fi operaţi. Managerul Beluşică: Nu vor să vină pentru 130 de lei pe oră

Potrivit lui Beluşică, suma maximă cu care pot fi plătiţi anesteziştii este de 1.300 de lei pe zi, dacă este să luăm în calcul că un medic stă 10 ore în spital, pe zi. În acelaşi timp, în Anglia, de exemplu, un anesteist câştigă peste 400 de lire (2.284 lei, sumă netă). Acest lucru duce la liste de aşteptare foarte mari.

În momentul de faţă, managerul spitalului din Găeşti spune că are 39 de persoane care aşteaptă intervenţii chirurgicale, adică până în luna octombrie, pe când, dacă ar avea la dispoziţie un astfel de medic, ar opera toţi pacienţii în trei zile.

Soluţia, spune managerul, este ca statul să permită managerilor să negocieze cu medicii, astfel încât să nu mai fie nevoie să îi plătească pentru o lună întreagă, ci pentru orele prestate, ore în care ar munci, efectiv. Chiar daca ar fi plătiţi cu sume mai mari, ar primi bani doar în momentul ân care ar avea pacienţi.

„Spitalul Găeşti este astfel construit, încât să poată tratata în condiţii de siguranţă absolut, atât pacienţii pozitivi Covid, cât şi negativi. Am păstrat funcţionale toate secţiile non-Covid. Avem aparatură, specialişti, dar ne lipeseşte medicul anestezist. 95% dintre operaţii se fac cu ajutorul medicului anestezist. Există şi o vorbă: fiecare chirurg îşi are anestezistul pe care îl merită. Eu nu am niciunul permanent. Dacă pacienţii vin la noi, îi investigăm, dar îi îndreptăm către alte spitale pentru că nu avem anestezişti. Sunt foarte multe situaţii în care pacienţii nu se operează. Toate aceste probleme îi fac să îşi ia concedii medicale, învoieli, statul nu îşi dă seama, dar pierde enorm. Eu, dacă aş avea un singur medic anestezist, 10 ore pe zi, trei zile, termin de operat toţi bolnavii”, spune dr. Beluşică.

Nu este nicio criză a medicilor anestezişti, adaugă managerul, dar, legea nu îi permite să trateze în mod eficient această formă de renumeraţie pentru anestezişti.

„Conform legii, eu nu pot plăti un anestezist performant, decât cu 130 de lei pe oră, ceea ce nu le convine. Mie, statul trebuie să îmi dea voie, în condiţii legale, să le dau o sumă mai mare de bani pe oră. Aşa este în Franţa. Nici nu este nevoie de anestezist tot timpul. Eu am lucrat în Anglia pentru 55 de lire pe oră, adică 400 de lire pe zi, după ce plătim impozitul de 16%. Pentru 100 de lei nu vine nimeni. Lasă-mă să scot la licitaţie serviciul de anestezie şi voi alege preţul cel mai mic. Vreau să fac o hârtie către oficiul juridic de la Ministerul Sănătăţii, să aflu câţi bani am voie, legal, să dau unui anestezist. Decât să plătesc cu 15.000 de lei un anestezist, pe lună, prefer ca aceşti bani să îi dau pe oră, unui anestezist, care să vină două-trei zile pe săptămână, este suficient. Nu vorbesc de Floreasca, de Bagdasar şi altele”, adaugă Laurenţiu Beluşică, managerul Spitalului din Găeşti.

Managerul de la Găeşti are des reacţii critice la adresa problemelor din sistemul medical, dar cea mai gravă problemă pe care a semnalat-o a fost cea a camerelor hiperbare, care zac nefolosite în anumite spitale.

În urmă cu câteva zile, Ministerul Sănătăţii a recunoscut, prin ordin scris, utilitatea camerei hiperbare in tratamentul bolii Covid-19.