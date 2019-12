VIDEO Bătaie cruntă între doi elevi, într-un liceu din Pucioasa. Ce măsuri a luat conducerea unităţii

Bătaia a avut loc la Liceul Tehnologic din Pucioasa, la clasa a XI-a.

Scenele violente au fost filmate de unul dintre colegi, iar ceilalţi se uită fără reacţie. Comisia de disciplină a liceului s-a întrunit şi a stabilit exmatricularea agresorului.

„S-a întâmplat un eveniment regretabil. Doi dintre elvii şcolii au avut un conflict care a degenerat într-o bătaie. Noi am aflat despre incident şi s-a întrunit consiliul profesoral extraordinar şi am luat măsurile care se impun conform regulamentului. Ţinând că sunt elevi în clasa a XI-a, Consiliul Profesoral a hotărât ca elevul agresor să fie exmatriculat, la fel şi elevul care a filmat. Potrivit regulamenului de orgnizare şi funcţionare, este interzis elevilor să fie violenţi şi să distribuie imagini, filmuleţe cu caracter violent. Erau în pauză. Este un singur profesor de seriviciu care monitorizează activitatea alevilor în pauză, drept pentru care am hotărât astăzi să reorganizăm şi serviciul pe şcoală, să fie mai eficient, dar să ştiţi că nu mi se pare corect ca profesorii să facă în timpul pauzelor şi acest efort, de a monitoriza acivitatea pe horuli, în clase, şi în afara spaţiului şcolar, pentru că este destul de greu”, a precizat Arjan Laurenţia, directorul Liceulului Tehnologic din Pucioasa.

Elevul care loveşte cu cruzime un coleg locuieşte în Moroeni şi ar mai fi fost exmatriculat în trecut dintr-o altă şcoală din Pucioasa, din cauza absenţelor. Bătaia ar fi avut loc marţi dimineaţa.

„Agresorul nu ne-a făcut probleme până acum. El a mai rămas repetent la un alt liceu din Pucioasa. Noi am încercat să îl ajutăm şi să îl integrăm. Se pare că nu penru fapte de violenţă. Nu ştiu ce a determinat conflictul. Nu lipsea mult, pentru că la 40 de absenţe era exmatrculat”, a mai spus directoarea.

În urma deciziei de astăzi nu mai poate reveni în sistem, pentru că nu mai îndeplineşte vârsta legală pentru a fi admis la cursuri liceale.

Ceilalţi elevi, care au privit pasiv scena vor fi şi ei sancţionaţi cu avertismente pentru participarea pasivă la agresiune.

„După părerea mea ăsta ar trebui să fie un exemplu pentru toată lumea, atât pentru elevii care sunt tentaţi să fie violenţi la şcoală, pe de altă parte să se laude cu ceea ce fac. Publicarea imaginilor în spaţiul online sau nepublicarea lor nu înseamnă că ascundem gunoiul sub preş ci înseamnă că încercăm să temperăm apetitul elevilor spre violenţă. N-ar fi rău să începem să avem şi spirit civic, chiar şi la şcoală. Poate că elevilor le era frică să intervină, dar este inadmisibil să te şi distrezi la asemenea imagini. Faptul că nu au intervenit, trebuie sancţionat într-un fel sau altul”, a declarat prof. Sorin Ion, inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.